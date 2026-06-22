新北住警器8年成功示警846件 火勢延燒前及時逃生

新北市推動擴大住警器設置範圍，今年2月泰山區一處住宅發生火警，因戶內安裝住警器，住戶在火警發生之初，聽到示警及時撤離；今年5月新莊區一位民眾因離開廚房時未關閉爐火引發火警，幸聽見住警器鳴動後及時逃生並報案，幸無人傷亡。新北市消防局統計，自2019年至2026年5月31日止，全市住警器成功示警案例累計達846件，住警器已是居家防火不可或缺的重要防線。

消防局指出，今年5月2日上午8時25分，新莊區思源路某住宅因住戶離開廚房時未關閉爐火，導致鍋具過熱起火。住戶聽見住警器警報聲後，立即撤離並撥打119報案。消防人員到場時，現場已有濃厚白煙及燒焦味，初步研判為炊事不慎引發火警。由於住警器安裝位置正確且及時發揮功能，住戶順利逃生，未造成人命傷亡，也避免火勢擴大。

另一案例發生在2月26日上午6時，泰山區某住宅建築發生火警，屋內人員聽見住警器鳴動後，第一時間逃往安全區域並通報消防單位，消防人員到場後破門搶救，布設水線滅火並阻隔延燒。消防人員抵達時火勢已有延燒情形，所幸住警器及時示警，讓住戶爭取到寶貴逃生時間，全案無人傷亡。

消防局表示，住警器能在火災初期濃煙產生時立即發出警報，提醒民眾迅速應變與避難，是守護居家安全的重要設備。近年來新北市持續推動住警器設置與宣導，不少民眾都是因住警器即時警示而化險為夷。

消防人員提醒，火災常在短時間內快速擴大，尤其夜間或民眾熟睡期間更具危險性，民眾除應依法裝設住警器外，也應定期檢查設備與電池功能，並設置適當位置，才能在火災發生時及早發現、及時逃生，降低災害損失。