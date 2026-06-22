新北住警器擴大設置 議員籲公私協力補足最後1％漏網之魚

新北市將住警器設置對象擴大至全市所有「供居住使用建築物」，地方民代表達肯定與支持並指出，新北安裝率快達99％，但新北人口數龐大，剩下的1％仍有多達5萬餘戶，數量仍不少，怎麼鼓勵這些漏網之魚安裝仍是關鍵，尤其是老舊公寓、獨老、弱勢家庭必須更努力。

新北市議員陳世軒認為，依市府數據新北市安裝住警器高達近九成九，然而仍有許多建物住宅仍成漏網之魚，這次新北市政府將住警器安裝規範拓增至全市居住使用建築物，在火災發生時，能達到示警功能，爭取民眾的逃生時間，是正確的方向。在目前5萬6000多戶仍未裝住警器的情況下，要怎麼鼓勵居民裝設是一大問題，尤其是老舊公寓、獨老、弱勢家庭。

陳世軒表示，去年爭取不讓消防員淪為住警器推銷員，避免讓消防員挨家挨戶去安裝還要被當詐騙集團或是互相搶業績，在市府修訂擴大住警器安裝條件後，應避免推廣工作淪為消防員的負擔。

安裝住警器對居住安全十分重要，陳世軒強調，消防局可以結合民政系統，例如跟里長合作，透過里上活動宣導市民申請安裝住警器，或是跟社區等合作推廣；社會局也應該定時更新弱勢，獨老者等清冊，提供須安裝住警器的名單。

陳世軒表示，住警器的安裝率非常高，但就算是超過99%的安裝率，在那不足百分之一的數字裡，往往就成為潛藏的危機，沒人知道哪時會發生火災，市府應該積極盤點並透過公私協力，防止意外發生在這些被疏忽的角落。

新北市議員陳偉杰則說，這次市府擴大住警器設置範圍是他長期督促的方向，他在今年4月就曾在議會質詢消防局，要求比照高雄市做法，將五層樓以下老舊公寓、透天厝及平房等高風險住宅全面納入強制設置範疇，而非僅限於學生租屋及特定公告場所，此次修法可說是回應了地方民意。

陳偉杰也提醒，截至5月底全市仍有5萬6000多戶未安裝住警器，數量仍相當可觀，光靠宣導恐怕不夠。他建議消防局除了優先處理民眾陳情、檢舉案件外，應同步擴大「一戶一顆」補助申領量能，並由基層分隊主動協助長者、弱勢家庭等高風險族群完成安裝，避免政策淪為紙上規定，才能真正把居家防火安全落實到每一戶新北市民身上。