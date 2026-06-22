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新北住警器設置範圍擴大 全市住宅納入、未改善最高可罰3萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，將設置對象擴大至全市所有「供居住使用建築物」。記者葉德正／攝影
新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，將設置對象擴大至全市所有「供居住使用建築物」。記者葉德正／攝影

住宅用火災警報器是火警初期救人神器，新北市至今完成近70萬戶裝設住警器，但仍有不少老舊公寓未安裝，新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，將設置對象由過去租賃住宅、供居住違章建築及曾發生火警場所，擴大至全市所有「供居住使用建築物」。

新北市消防局表示，截至今年5月底，全市仍有5萬6614戶住宅尚未安裝住警器，將優先針有疑慮住宅要求改善，為改善最高可罰3萬元且可按次處罰；考量新北量體龐大，一般住宅以宣導推廣為主。

消防局指出，住宅火災常發生在深夜或民眾熟睡期間，若能及早偵測火煙並發出警報，將有助於爭取逃生時間，降低人員傷亡風險，新北市火災預防自治條例對應設置住警器場所，過去限於供學生承租及經消防局公告指定的場所，包括供人留宿或居住的違章建築、租賃場所，以及曾發生火警紀錄且經消防局指導需安裝住警器的建築物。

消防局表示，為提升住宅火災預警能力，並減少民眾拒絕安裝情形，此次修正將規範擴大至新北市轄內所有「供居住使用的建築物」，都應依規定安裝住警器，補足住宅防火安全漏洞。

消防局火災預防科長羅丁仁指出，截至今年5月31日，新北市已累計推廣69萬7475戶住宅完成住警器安裝，扣除過去經消防單位宣導推廣但明確拒絕安裝的2萬4936戶後，目前全市住警器安裝率已達98.14%，剩餘的5萬6614戶住宅尚未完成安裝，是未來推廣重點。

羅丁仁表示，考量新北市住宅數量龐大，新制上路後，採風險管理方式，優先針對民眾檢舉、陳情案件，以及涉及重大公安疑慮、火災風險較高的住宅查核，並依法要求完成住警器設置；一般住宅則仍以宣導、輔導及鼓勵自主安裝為主要推動方向。

雖「消防法」未針對住警器設置訂定罰則，不過新北市透過地方自治條例建立管理機制，依「新北市火災預防自治條例」規定，應設置住警器場所須設置及維護，若場所管理權人違反規定，消防機關可先命其限期改善，若屆期仍未改善，可裁處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，經裁罰後仍未改善者，得按次連續處罰。

消防局表示，今年編列200萬元經費採購住宅用火災警報器，已完成採購作業，共購置7142個住警器，將優先提供弱勢族群及有需求家庭安裝使用，截至今年5月底，獨居長者已安裝住警器3249戶，安裝率達91.57%；低收入戶7194戶，安裝率達100%；身心障礙戶則有6萬6783戶完成安裝，安裝率達99.87%。

未來將持續結合義消宣導人員深入社區，提供到府安裝服務，並透過網路宣導、住警器學習單、公車車體廣告等多元管道推廣住警器的重要性，同時建立里長協助發放住警器機制，提升意願。

火災 新北

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