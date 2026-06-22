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蔣萬安宣布敬老卡下月加碼至600點 明年下半年開放300點這些通路購物

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席「九久共好、愛在重陽」記者會，正式宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含7月起每月點數將提升至600點、用途再擴大。圖／記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席「九久共好、愛在重陽」記者會，正式宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含7月起每月點數將提升至600點、用途再擴大。圖／記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天上午出席「九久共好、愛在重陽」記者會，正式宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含7月起每月點數將提升至600點、用途再擴大。

蔣萬安說，今年7月開始，北市敬老愛心卡就會全面升級，包括UBike2.0E前30分鐘免費、復康巴士搭乘取消點數上限、接下來明年更會讓300點數長輩可到超商、超市、藥局及農會自行採購生活必需品。

蔣萬安說，接下來北市府也會加速整個二代卡的換發，如果全面換發完成，就會讓敬老愛心卡的點數可以累積，目前台北市的敬老愛心卡點數使用的範圍全國之冠，包括12個交通運具、71處公有場館、以及21處聯合醫院門診，今年初也開放可以扣抵掛號費等，希望讓使用上更方便更全面，讓長輩可以安心的出門，到戶外走走，可以健康快樂的安老。

今天記者會，北市府邀請退休後勇闖日本遊學、征服朝聖之路且擁有30餘張專業證照的「老頑童」劉孟德現身說法，展現人生下半場依然可以精彩無比的精神。

現場也設置重陽禮金線上匯款及敬老健康守護專案互動區。今年重陽敬老禮金持續優化領取便利性，登記匯款將最早入帳重陽敬老禮金登記匯款領取：首波將在9月1日撥款入帳，即日起至8月14日前可至社會局網站線上填寫或至各區公所填寫匯款同意書。

至於敬老卡「靠卡領取」：9月7日至9月18日期間至北捷各車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社，靠卡「嗶」一下，禮金直接儲值進敬老卡。親領現金：10月15日至10月17日依照各區公所公布的時間地點領取。

社會局表示，敬老卡7月1日起加碼至600點 推動最早、用途最廣，全面大升級 北市敬老卡使用範疇已居全國之冠，可暢行於12項交通運具、71處公有場館及 21 處北市立聯合醫院門診，蔣萬安表示，日前已在市政會議拍板，敬老愛心卡將打造為「健康生活卡」的施政目標，也樂見其他縣市與台北攜手，一同推動，讓長輩樂活慢老。

社會局說，敬老卡7月起將每月點數調高到600點、門診掛號費增加關渡及萬芳2處市立醫院、推出市立聯合醫院「敬老健康守護專案」補助部分健檢項目（包含癌症、心血管檢查），及YouBike2.0E電輔車前30分鐘免費等多項新措施。而明年上半年則將提高桃園機場捷運及雙層觀光巴士補助額度、率全國之先開放北捷攜帶自行車單程票及藍色公路使用；下半年開放使用於藥局、超商、超市、農會於生活通路使用，達成樂活目標。

蔣萬安 北市 台北 敬老卡

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