蘆洲窄巷汙水接管卡關多年 水利局靠30公分縫隙解套

新北市蘆洲區復興路87巷26號共5戶，因巷弄狹小、地下管線密集，汙水接管多次受阻。新北市水利局今年3月12日再度試挖，終於在台電管線下方混凝土包覆層間，找到一處寬度僅30公分的狹縫，且高程符合汙水管須大於1%排水坡度的重力流需求，順利完成管線銜接。

水利局長宋德仁表示，蘆洲屬高度開發行政區，道路下方早已布滿自來水、瓦斯、電信等民生管線，汙水管因進場較晚，在狹窄巷弄中幾乎沒有選擇空間，只能在既有管線縫隙中尋找可行路徑。汙水管不像電線可任意彎繞，必須仰賴重力流排水，只要坡度不對就無法順利排出，也讓施工難度大增。

宋德仁指出，當天現場開挖後，發現地下布滿縱橫交錯的台電管線，且為維護供電安全，管線多以混凝土包覆，形成難以穿越的地下屏障。施工團隊最後在管線下方找到約30公分狹縫，位置及高程正好符合汙水管坡度需求，成為串聯住戶與公共汙水系統的唯一通道，突破多年接管瓶頸。

附近住戶陳先生表示，這段期間看見水利局團隊在現場反覆施工，即使地底管線複雜、難度很高，仍持續設法克服，只為協助住戶完成汙水接管，附近居民都看在眼裡，也感謝工程人員辛苦付出。

水利局表示，汙水接管常面臨道路地下障礙，但市府仍會持續推動相關建設，提升市民生活品質與居家環境。

施工團隊奮戰一整天後，終於完成污水接管作業。圖／新北市水利局提供