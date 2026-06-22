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蔡金木宅文資審議未過 屋主無法接受：忽略歷史溫度

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新店蔡金木宅文資審議未獲通過，新北市文化局認定未達法定文化資產審查基準。圖／新北市文化局提供
新店蔡金木宅文資審議未獲通過，新北市文化局認定未達法定文化資產審查基準。圖／新北市文化局提供

新店蔡金木宅日前由建物所有權人申請指定古蹟、登錄歷史建築及紀念建築保存，新北市文化局表示，經6月8日文資審議會討論後，認定建物相關文化資產價值未達法定審查基準，決議不指定古蹟，也不登錄歷史建築及紀念建築。不過屋主賴碧珍表示，無法接受文化局及審議委員的評估結果，認為審查過程過度聚焦建築材料與形式，忽略歷史場域與勞動文化價值。

文化局表示，蔡金木宅原建於公有土地，後續由農業部農田水利署前身農田水利會出售給私人，衍生建物所有權人與土地所有權人間私權爭議。去年6月法院確定強制執行拆除前，接獲賴碧珍以建物所有權人身分提出文資保存申請，因此依法公告為暫定古蹟，並請法院暫緩拆除作業，同時延長審議期間及暫定古蹟期限至今年6月23日。

文化局指出，文資委員檢視相關事證後認為，建物現況的建築形式及材料與決戰型住宅特徵不符，且歷經多次增修建，已難辨識原始工法與技術，無法證明為二戰末期興建；另蔡家與建物對於水圳維護或煤礦產業發展的歷史貢獻，僅呈現地理位置上的關聯，建物歷史功能與人物貢獻未能呈現高度連結，因此不符合古蹟、歷史建築及紀念建築法定審查基準。

對此，賴碧珍表示，文化局及審議委員的評估方式過於侷限，僅聚焦建築材料與形式，卻忽略許多學者提出的歷史場域價值論述。她指出，房屋長期有人居住，本來就會因生活需求而修繕，不應因增修改建就否定其文化價值。

賴碧珍表示，蔡金木宅的價值不只是一棟房子，而是鐵路、水圳與地方產業發展共同形成的重要歷史場域。她認為，北台灣已很難找到同時保有鐵路、水圳及早期聚落發展脈絡的空間，現今仍有學校、社區大學及地方團體到現場進行教學與導覽，具有重要教育意義。

她指出，蔡金木宅見證新店地區從鐵路運輸逐漸轉變為公路交通的發展過程，也反映早期基層勞工在水圳、鐵路建設中的生活樣貌。蔡家當年曾提供鐵路及水圳工作人員暫住空間，展現早年社會互助精神，這些歷史脈絡與勞動文化記憶才是場域最珍貴的價值所在。

賴碧珍表示，對於文資審議結果感到遺憾，後續將與律師團持續努力，希望相關歷史記憶不要因開發而消失。

文化局 古蹟 農田水利會 歷史建築

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