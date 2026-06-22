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借鏡芝加哥河岸經驗 侯友宜推淡水河口活動管理平台拚三贏

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜17日至23日出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。侯友宜表示，淡江大橋通車後，淡水河口水上活動日益多元，市府已成立「淡水河口水岸活動管理平台」，在推動水域休閒產業發展的同時兼顧公共安全，未來也將參考芝加哥經驗，打造更具吸引力的親水空間，讓河流融入市民日常生活，讓產業、民眾與安全三贏。

新北市政府指出，芝加哥Riverwalk設計師為約2公里長的河岸規畫出六大用途，包括公共藝術、生態教育、互動水景、戶外表演、水上活動及餐飲觀景，並透過多元活動與設施，滿足不同年齡層與興趣的市民需求。

Riverwalk 的規畫重視景觀設計與生態保護，也兼顧公共使用效率與互動體驗，因此曾被金融時報評為「真正的城市客廳」，成為全球水岸活化的典範。

侯友宜表示，考察過程可以看見河面上有多元水上活動，包括水上觀光巴士、遊湖船艇及私人獨木舟等，不僅帶動河岸觀光休閒產業發展，也讓喜愛水上運動的民眾擁有完善活動空間；沿岸見水上警察巡邏，維護水域活動秩序與安全，芝加哥河兩岸的成功經驗，水域空間經過妥善規畫後，能兼顧觀光、休閒與運動需求，進一步帶動城市發展。

侯友宜說，淡江大橋通車後，淡水河口兩岸也已有越來越多元的水上活動陸續展開，市府樂見相關產業成長，但更重視公共安全，他要求成立「淡水河口水岸活動管理平台」，透過跨機關合作與安全管理機制，輔導水域活動及相關產業健全發展，讓產業在安全基礎下持續向前推進。

新北市與芝加哥同樣以河為城市核心，過去皆曾因工業化造成水質汙染，並歷經漫長整治。侯友宜指出，新北市持續推動河岸整治及休憩設施，包括投入5.85億元優化金色水岸自行車道，從關渡到淡水全長11公里，設置12個休憩節點，右岸自行車道串聯八里左岸，形成完整環狀路網，讓淡水河融入市民日常的生活場域，成為互動與共享的活動空間。

新北市府表示，新北正逐步串聯超過210公里的河濱自行車道，整合綿延的淡水河系，打造全市最具水岸發展潛力的網絡。

新北市長侯友宜出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。圖／新北市政府提供

淡水河 侯友宜 淡江大橋

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