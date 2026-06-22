獨／北市無人自駕公車細節公布了！ 還會攜手中央爭取發放牌照

北市長蔣萬安接受本報專訪透露，明年下半年在15條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」，北市交通局說，明年下半年實測，公車專用道的無人自駕巴士會先從夜間或離峰開始，車隊可將一、兩班車採無人自駕巴士，提供業者人力調配。

交通局長謝銘鴻接受本報專訪表示，目前台北市有15條公車專用道，會先分兩個層面推動智慧道路與無人自駕巴士，目前都已跟業者、系統商、車商開過很多次會議，大方向會先在北士科、信義路等公車專用道開放讓公車業者、結合系統商共同投標，提出沙盒實驗無人自駕公車，預計今年發包、明年下半年提出實測。

中央法規面部分，謝銘鴻說，目前中央有一個沙盒實驗條例可以讓自駕巴士運營，北市府希望中央法規可以更進一步，會希望與中央攜手，看法規能否突破發無人自駕公車牌照，目前中央無人車多是自小客車，希望未來能開放無人自駕巴士牌照，都還在跟中央部會包括經濟部、交通部等溝通，因是新的產業，希望與中央研擬盼找出解方。

謝銘鴻說，北市府本來將北士科定位為智慧園區，包括交通、停車科技設備示範區等，未來北士科也會有相當多科技廠商進駐，甚至現在國外可以看到的無人物流、無人掃街車等，未來都可以開放讓業者提出沙盒實驗或申請，開放有無限的想像。

至於台北市的十五條公車專用道，謝銘鴻說，除了信義路公車專用道會先推動無人自駕巴士，其他十四條則先規畫為智慧道路，包括裝設科技偵測設備，如有行人誤闖車道，或前方行駛秒數等，都可讓公車駕駛長預防避免事故，後續也會看無人自駕巴士的推動狀況，再逐步擴大。

由於前市長柯文哲任內，曾在信義路公車道試辦無人自駕巴士，當時沒有繼續推動下去的原因？謝銘鴻說，柯任內試辦的信義路公車道自駕巴士，當初政府挹注的資源沒有很多，試辦後又遇到疫情，現在再度提出是因應未來駕駛長缺員問題會愈來愈嚴重，加上這幾年業者的技術愈來愈成熟，北市府是以「解決問題」導向去規畫，加上這幾年業者的技術愈來愈成熟，希望透過無人自駕巴士解決駕駛長人力問題。

謝銘鴻說，初步評估信義路公車專用道的無人自駕巴士，會先從夜間或離峰開始，公車車隊可將一、兩班車採無人自駕巴士，提供業者人力調配。初期北市府會先編列三年兩億多元預算，目前業者的態度，系統商興趣非常高，公車業者也抱持正向態度。