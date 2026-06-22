快訊

Meta在搞？台灣外交部 Threads帳號也被停權 網傻眼：祖克柏造反啦

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

簡立峰專欄／Anthropic做對三件事 有望成下個SpaceX？

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／北市無人自駕公車細節公布了！ 還會攜手中央爭取發放牌照

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
北市長蔣萬安拚連任，針對ＡＩ浪潮推出兩大革新政見，將率先全國將在北士科、十五條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」。目標明年下半年先提出北士科、信義公車專用道實測。本報資料照片
北市長蔣萬安拚連任，針對ＡＩ浪潮推出兩大革新政見，將率先全國將在北士科、十五條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」。目標明年下半年先提出北士科、信義公車專用道實測。本報資料照片

北市蔣萬安接受本報專訪透露，明年下半年在15條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」，北市交通局說，明年下半年實測，公車專用道的無人自駕巴士會先從夜間或離峰開始，車隊可將一、兩班車採無人自駕巴士，提供業者人力調配。

交通局長謝銘鴻接受本報專訪表示，目前台北市有15條公車專用道，會先分兩個層面推動智慧道路與無人自駕巴士，目前都已跟業者、系統商、車商開過很多次會議，大方向會先在北士科、信義路等公車專用道開放讓公車業者、結合系統商共同投標，提出沙盒實驗無人自駕公車，預計今年發包、明年下半年提出實測。

中央法規面部分，謝銘鴻說，目前中央有一個沙盒實驗條例可以讓自駕巴士運營，北市府希望中央法規可以更進一步，會希望與中央攜手，看法規能否突破發無人自駕公車牌照，目前中央無人車多是自小客車，希望未來能開放無人自駕巴士牌照，都還在跟中央部會包括經濟部、交通部等溝通，因是新的產業，希望與中央研擬盼找出解方。

謝銘鴻說，北市府本來將北士科定位為智慧園區，包括交通、停車科技設備示範區等，未來北士科也會有相當多科技廠商進駐，甚至現在國外可以看到的無人物流、無人掃街車等，未來都可以開放讓業者提出沙盒實驗或申請，開放有無限的想像。

至於台北市的十五條公車專用道，謝銘鴻說，除了信義路公車專用道會先推動無人自駕巴士，其他十四條則先規畫為智慧道路，包括裝設科技偵測設備，如有行人誤闖車道，或前方行駛秒數等，都可讓公車駕駛長預防避免事故，後續也會看無人自駕巴士的推動狀況，再逐步擴大。

由於前市長柯文哲任內，曾在信義路公車道試辦無人自駕巴士，當時沒有繼續推動下去的原因？謝銘鴻說，柯任內試辦的信義路公車道自駕巴士，當初政府挹注的資源沒有很多，試辦後又遇到疫情，現在再度提出是因應未來駕駛長缺員問題會愈來愈嚴重，加上這幾年業者的技術愈來愈成熟，北市府是以「解決問題」導向去規畫，加上這幾年業者的技術愈來愈成熟，希望透過無人自駕巴士解決駕駛長人力問題。

謝銘鴻說，初步評估信義路公車專用道的無人自駕巴士，會先從夜間或離峰開始，公車車隊可將一、兩班車採無人自駕巴士，提供業者人力調配。初期北市府會先編列三年兩億多元預算，目前業者的態度，系統商興趣非常高，公車業者也抱持正向態度。

中央 公車 北市 北市府 蔣萬安 無人駕駛

延伸閱讀

推無人自駕巴士 蔣萬安宣布3階段時程…今年動物園先上路

首都戰略 蔣萬安：台北邁向AI智慧城

日本自駕見「4字」要注意！內行人提醒：建議改道確保安全

重構智慧城市與供應鏈 自駕物流先行

相關新聞

一個月爆兩次！北市信義區長春里停電 里長急開辦公室供冷氣

台北市信義區忠孝東路五段423巷，昨天晚間9點多時發生地下人孔蓋冒煙，隨後發生停電狀況，信義區長春里長許錦忠表示，疑似用電量過高，這個月也發生過兩次。台電表示，已於今日6點修復故障低壓電纜，全部復電妥。

蘆洲窄巷汙水接管卡關多年 水利局靠30公分縫隙解套

新北市蘆洲區復興路87巷26號共5戶，因巷弄狹小、地下管線密集，汙水接管多次受阻。新北市水利局今年3月12日再度試挖，終於在台電管線下方混凝土包覆層間，找到一處寬度僅30公分的狹縫，且高程符合汙水管須大於1%排水坡度的重力流需求，順利完成管線銜接。

社子島自救會批話術 蔣萬安8個字說明安置原則

社子島議題成北市長選戰攻防，社子島自救會批評北市府的「先安置、後拆遷」是話術，蔣今受訪說，北市府對在地民眾、里長心聲，不斷聆聽跟溝通，也針對所有住戶量身定做拆遷補償、安置措施，達到「戶戶安置、照顧弱勢」原則。

蔡金木宅文資審議未過 屋主無法接受：忽略歷史溫度

新店蔡金木宅日前由建物所有權人申請指定古蹟、登錄歷史建築及紀念建築保存，新北市文化局表示，經6月8日文資審議會討論後，認定建物相關文化資產價值未達法定審查基準，決議不指定古蹟，也不登錄歷史建築及紀念建築。不過屋主賴碧珍表示，無法接受文化局及審議委員的評估結果，認為審查過程過度聚焦建築材料與形式，忽略歷史場域與勞動文化價值。

借鏡芝加哥河岸經驗 侯友宜推淡水河口活動管理平台拚三贏

新北市長侯友宜17日至23日出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。侯友宜表示，淡江大橋通車後，淡水河口水上活動日益多元，市府已成立「淡水河口水岸活動管理平台」，在推動水域休閒產業發展的同時兼顧公共安全，未來也將參考芝加哥經驗，打造更具吸引力的親水空間，讓河流融入市民日常生活，讓產業、民眾與安全三贏。

獨／北市無人自駕公車細節公布了！ 還會攜手中央突破這件事

北市長蔣萬安接受本報專訪透露，明年下半年在15條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」，北市交通局說，明年下半年實測，公車專用道的無人自駕巴士會先從夜間或離峰開始，車隊可將一、兩班車採無人自駕巴士，提供業者人力調配。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。