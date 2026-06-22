推無人自駕巴士 蔣萬安宣布3階段時程…今年動物園先上路

北市長蔣萬安拚連任，針對AI浪潮推出兩大革新政見，將率先全國將在北士科、15條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」。蔣萬安今天受訪表示，台北市會分三階段，打造成無人自駕車實驗示範的重要基地。

除今年會選動物園試行無人自駕接駁車；明年上半年規畫北士科進行無人自駕示範場域；第三階段在15條公車專用道逐步推無人自駕公車。

蔣萬安今天上午出席「九久共好，愛在重陽-重陽節」記者會，對於打造AI城市，蔣說，目前就是有三個階段，今年會選定包括動物園封閉的園區內，就會來試行無人自駕接駁車；第二階段明年上半年規畫在北士科園區，來進行AI無人自駕示範場域，也就是一個實驗沙盒，會先從包括不載人的清潔車、灑水車開始。

蔣萬安說，下一階段，北市府就會進入到載人的接駁車，第三階段就是明年下半年會針對台北市15條公車專用道進行無人自駕公車。會先從各項道路設施，包括號誌感應器等全面升級，會分三個階段進行。

蔣萬安說，最重要是2029年北市將迎來ITS也就是世界智慧運輸大會，這是一個非常重要的里程碑，台北市在各個城市過往爭取非常多年，這一次終於爭取到，目標就是希望讓台北市可以成為無人自駕車實驗示範的重要基地。