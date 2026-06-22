一個月爆兩次！北市信義區長春里停電 里長急開辦公室供冷氣

台北市信義區忠孝東路五段423巷，昨天晚間9點多時發生地下人孔蓋冒煙，隨後發生停電狀況，信義區長春里長許錦忠表示，疑似用電量過高，這個月也發生過兩次。台電表示，已於今日6點修復故障低壓電纜，全部復電妥。

從民眾拍出的影片可見，地下孔蓋突然冒出黑煙，不時也有錄到路人喊「燒焦味」。隨後，大批消防也到場處理。民眾寫到，信義區真的不要再鬧，一個月內爆炸兩次。

影片上傳後，也有民眾說，上次停電超過24小時後恢復電力，但好像只是暫時也沒有完全修好的樣子，因為聽說要裝變電箱，但從那天修好至今中間又跳電過一次短暫有工程車來，後續不清楚。

信義區長春里長許錦忠表示，昨天晚間約9點多時發生，據了解是地下管線，可能是用電量過高而燒起來，「這個月已有兩次，上次也是用電過量。」陸續到凌晨1點還沒有復電，今天早上起來才全部復電。

他說，由於昨天晚間氣溫熱，很多長輩沒有冷氣很難入睡，剛好里辦公室沒有受到影響，就請長輩或睡不著的人來辦公室吹冷氣。

台電回應，信義區長春里長許錦忠有關晚間10點45分，忠孝東路五段423巷口孔蓋冒煙一案，經搶修承商開挖事故點，已於今日6點修復故障低壓電纜，全部復電妥。