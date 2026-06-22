星期評論／受害者敘事 照映熱戰下的克制力

新北市長選戰升溫，熱度跟天氣一樣愈來愈高。藍綠陣營近期從同場活動是否刻意避開、瑞芳水金九台車與纜車政見誰先提出，到網軍、側翼操作等議題，發言人陣容隔空交火，攻防節奏明顯加快。

選戰本來就會比較與辯論，最近的新北選情，已逐漸從政見交鋒轉向情緒動員。雙方都熟悉操作「受害者敘事」：一方強調遭抹黑、遭側翼攻擊；另一方則指控對手操作網軍、扭曲事實。這類說法容易激起支持者同理，也能快速削弱對方好感度，短期內確實有效，卻也讓公共討論愈來愈難回到政策本身。

以水金九觀光議題為例，無論是台車、纜車或景觀步道，真正重要的是地方交通如何改善、歷史礦業汙染如何處理、觀光量能如何兼顧居民生活。當焦點轉向「誰先說」、「誰蹭誰」，政策討論容易被簡化成政治搶功。選民聽到最後，未必更了解水金九未來，只記得兩邊又吵了一輪。

網軍爭議亦然。若真有組織性操作，當然應被檢驗；若只是把所有不利聲量都歸類為側翼或網軍，也會讓選戰陷入互不信任。民主選舉需要攻防，更需要可受檢驗的事實。否則每一則貼文、每一次留言、每一個鏡頭，都可能被包裝成受害證據，支持者愈看愈憤怒，中間選民卻愈看愈疲乏。

新北幅員遼闊，問題也很具體。淡江大橋通車後交通如何分流、行人穿越道事故如何下降、都市熱島如何改善、動保政策如何落實等，這些都比口水更貼近市民日常，百姓更想知道下一任市長要如何治理這座城市。

藍綠參選人都喊過要打一場君子之爭，但君子之爭不能只停在口號。愈是熱戰，愈考驗克制力；愈懂操作情緒，愈應該知道何時該把選戰拉回公共議題。受害者敘事可以凝聚基本盤，卻未必能說服理性選民。新北市民要看的，不只是誰比較會喊委屈，而是誰能在高溫選戰中，仍端得出冷靜、清楚且可執行的城市藍圖。