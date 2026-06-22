汐東線推進 大同路、新台五路將設工程圍籬

捷運汐東線工程持續推進，汐止兩條交通動脈大同路、新台五路近期都將設置圍籬。施作前先做人行道縮減等前置作業，確保設圍籬後，兩條幹道仍維持四線車道，減少交通衝擊。

新北捷運局表示，汐東線統包工程去年三月二十日開工，拚二○三二年完工。市府先前興建新社后橋，有預留捷運共構界面，另發包「要徑工程」，遷移自來水管線，並拓寬吉林街、福德三路，以利加快主體工程期程。

捷運局說，汐東線主體工程進度已推進到大同路、新台五路範圍，施工會占用車道，新台五路五月底開始進行人行道削減作業，預計六月底完成圍籬架設。大同路人行道削減作業也進行中，預計七月架設圍籬。

大同路和新台五路是汐止通往台北重要幹道，捷運局為確保推動交通建設時，兼顧民眾通勤需求，規畫縮減兩條省道的人行道，取消路旁停車格，架設圍籬後，仍維持雙向至少四線車道。

捷運局說，設置圍籬施工期間，周邊道路將設置交通導引告示，重要路口會加派義交，提醒民眾行經施工路段，要遵循指引並減速慢行。後續各階段施工及交維調整方案，會提前公告讓民眾知悉。

議員參選人蔡美華表示，大同路和新台五路設置圍籬縮減道路空間，對交通是嚴峻考驗，市府應優化號誌系統，依即時車流彈性調整秒數路口。公車臨時停靠區、接駁轉乘及步行動線也應妥善規畫。

議員參選人陳語倢說，臨時人行通道應依「建築物無障礙設施設計規範」，坡度、寬度、扶手等設置均須符合標準，不得以臨時性為由打折扣，替代動線要考量輪椅使用者、視障者及長者實際使用習慣。議員參選人何元楷說，汐東線是汐止人期待多年的交通建設，必須讓民眾即時掌握施工資訊，打造安全的用路空間。