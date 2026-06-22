改善交通 好市多汐止店擬闢進場專用道

好市多汐止店所在地、大同路和新台五路口車流動線複雜，市府規定例假日午後，大同路往南港方向車輛禁入好市多，避免路口車流打結。市府近期協調業者開闢進場車道，隔離排隊車流與主幹道，專用道可減少對其他用路人的干擾。

大同路（台五甲線）和新台五路（台五線）是汐止兩大交通動脈，好市多汐止店停車場的出入口，就設在兩條省道的路口，進場三條動線分別是從新台五路往南港方向左轉駛入、大同路雙向在新台五路路口轉入。

新北市交通局簡技吳政諺表示，從大同路汐止往南港方向的車輛，如果因好市多進停車場入口回堵，會造成大同路、新台五路的路口未淨空，使得各向車道都受影響，因此曾全面規定大同路往南港方向車流禁入好市多。

議員張錦豪說，該規定一度引發用路人反彈，他向交通局反映民意並交換意見，上月改成例假日中午十二時至晚上八時大同路往南港方向車輛禁入好市多。他另建議交通局評估，在大同路、新台五路的路口畫設黃色網狀線，確保維持淨空的可行性。

大同路南港往汐止方向有四線車道，左側兩線直行，右側兩線右轉新台五路。假日好市多來客高峰期，進場車輛會從好市多停車場入口，回堵到大同路最外側車道，影響其他要右轉新台五路的車輛行進。

市議員白珮茹說，假日交通尖峰時段，從新台五路交流道要上國三的車輛，會因為往國五的車流在國道外側車道回堵，被卡在匝道，甚至回堵到新台五路、大同路，如果加上好市多進場車輛，大同路往汐止方向交通可說是雪上加霜。

好市多汐止店外有一大片廣場和草地，白珮茹認為業者應該自行開闢進場車道，紓緩大同路交通負荷。張錦豪也主張業者應自行利用商場腹地規畫「貯車」空間，不用占用公共路網。

吳政諺表示，從大同路右轉新台五路要上國三車輛本來就多，假日排隊要進好市多車流占用一線車道，塞車問題嚴重，協調業者協調仿效林口大型賣場退縮基地，讓要進停車場的車流排在基地內「車道」。業者回應，今年底可施作完成，當地交通可獲進一步改善。