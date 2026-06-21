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新北每天蜂害百件 10大熱點步道以三貂嶺居首

中央社／ 新北21日電

新北市動保處今天表示，新北每天蜂害通報約100件，10大蜂害熱點步道以近日發生登山客遭蜂螫案的瑞芳區三貂嶺步道居首，呼籲民眾加入虎頭蜂熱點警示系統確保自身安全。

動保處長楊淑方表示，動保處接獲民眾通報後，立即派員前往三貂嶺步道等地查處，尚未發現蜂巢或大量蜂群聚集情形；但為維護遊客安全，已先於通報區域周邊拉設封鎖線並張貼警示告示，提醒民眾提高警覺，避免靠近疑似蜂類出沒區域。

她向中央社記者表示，近期適逢蜂類活動旺季，新北市每天蜂害通報案件約100件，在人力考量下，相關案件均依風險程度及現場狀況排定處理時程，其中以公園、學校及民宅為優先處理對象。

她表示，虎頭蜂有其天性，也就是選擇適合地點築巢後，就算蜂巢被摘除，隔年還會回到原地築巢，因此，只要連續3年都發現就列為熱點，也透過與台大昆蟲系合作，設立新北市虎頭蜂熱點網站及建立熱點地圖，以提供民眾虎頭蜂築巢及螫傷熱點資訊。

她表示，根據統計，十大蜂害熱點步道，依序是三貂嶺、五寮尖、皇帝殿、猴山岳、鳶山、銀河洞、鶯歌石、承天禪寺、圓通寺烘爐地、五分山登山步道；為確保安全，她呼籲民眾加入動保處所設立Line Bot新北市虎頭蜂熱點警示系統。

她表示，Line Bot熱點警示系統會提供民眾分級警示，依據熱點分析來做劃分並發送警示訊息，距離熱點半徑100公尺內為高度警戒區，半徑500公尺內為中度，半徑1000公尺為輕度；隨著警戒程度增加，警示訊息發送就越頻繁。

虎頭蜂 中央社 新北

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