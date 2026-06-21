汐止2幹道都將設捷運工程圍籬縮減人行道 維持4線道降低衝擊

新北市政府興建捷運汐止東湖線，汐止兩條交通動脈大同路、新台五路近期都將設置圍籬。施作前進行人行道縮減等前置作業，確保設置圍籬後，兩條幹道都仍維持4線車道，減少對交通的衝擊。

新北市捷運工程局今天表示，汐東線統包工程去年3月20日開工，預估2032年完工。市府先前興建新社后橋，有預留捷運共構界面，另發包「要徑工程」，遷移相關自來水管線，並拓寬吉林街、福德三路，以利加快捷運主體工程期程 。

捷運局說，汐東線主體工程進度已推進到大同路、新台五路範圍，因為施工會占用車道，新台五路5月底已開始進行人行道削減作業，預計6月底完成圍籬架設。大同路人行道削減作業也在進行中，預計7月進行圍籬架設。

大同路和新台五路是汐止通往台北的重要幹道，捷運局為確保推動交通建設時，兼顧民眾通勤需求，規畫縮減兩條省道的人行道，取消路旁停車格，使得架設圍籬後，仍可維持雙向至少4線車道，降低交通影響。

捷運局說，設置圍籬施工期間，周邊道路將設置相關的交通導引告示，重要路口也會加派義交人員，提醒民眾行經施工路段，要遵循義交指引並減速慢行。後續各階段施工及交維調整方案，都會提前公告民眾周知，以便提前因應，並滾動式調整，盡量減少對交通的衝擊。

新北市議員汐金萬選區民進黨參選人蔡美華表示，大同路和新台五路一旦設置圍籬縮減道路空間，勢必對交通造成嚴峻考驗，提醒市府優化號誌系統，依即時車流彈性調整秒數路口。公車臨時停靠區、接駁轉乘及步行動線，也應妥善規畫，方便民眾搭乘。

同選區民眾黨參選人陳語倢說，臨時人行通道應依「建築物無障礙設施設計規範」施作，坡度、寬度、扶手等設置均須符合標準，不得以「臨時性」為由打折扣。替代動線規畫要考量輪椅使用者、視障者及長者實際使用習慣，不應套用一般行人標準。

陳語倢也建護市府建立與沿線里長即時聯繫機制，掌握現場第一線狀況，並要事先公告公車替代路線，避免造成混亂。各階段施工前，都應與店家溝通客流引導需求，降低營業衝擊。

國民黨參選人何元楷，捷運汐東線是汐止人期待多年的重大交通建設，他也相信汐東線一定會帶動地方的發展。施工過程勢必對周邊居民、通勤族及商家造成一定程度影響。

何元楷也主張要讓民眾即時掌握施工資訊，他說，交通是汐止人最為關心的議題之一，捷運局及交通單位應持續滾動檢討交通維持計畫，除把施工衝擊降到最低，更要注意用路人安全，要給民眾安全的用路空間。

新北市政府興建同興路新社后橋時，有預留汐東線共構界面，捷運主體工程林已從同興路推進到大同路。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府興建捷運汐東線，施工縮減大同路人行中，以利7月架設圍籬後，仍維持雙向共4線車道，減少對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影