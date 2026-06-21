快訊

照片曝！花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地7公里

持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後聲押

國軍明起實施五天四夜 立即備戰操演

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止2幹道都將設捷運工程圍籬縮減人行道 維持4線道降低衝擊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府興建捷運汐東線，施工縮減大同路人行中，以利7月架設圍籬後，仍維持雙向共4線車道，減少對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府興建捷運汐東線，施工縮減大同路人行中，以利7月架設圍籬後，仍維持雙向共4線車道，減少對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府興建捷運汐止東湖線，汐止兩條交通動脈大同路、新台五路近期都將設置圍籬。施作前進行人行道縮減等前置作業，確保設置圍籬後，兩條幹道都仍維持4線車道，減少對交通的衝擊。

新北市捷運工程局今天表示，汐東線統包工程去年3月20日開工，預估2032年完工。市府先前興建新社后橋，有預留捷運共構界面，另發包「要徑工程」，遷移相關自來水管線，並拓寬吉林街、福德三路，以利加快捷運主體工程期程 。

捷運局說，汐東線主體工程進度已推進到大同路、新台五路範圍，因為施工會占用車道，新台五路5月底已開始進行人行道削減作業，預計6月底完成圍籬架設。大同路人行道削減作業也在進行中，預計7月進行圍籬架設。

大同路和新台五路是汐止通往台北的重要幹道，捷運局為確保推動交通建設時，兼顧民眾通勤需求，規畫縮減兩條省道的人行道，取消路旁停車格，使得架設圍籬後，仍可維持雙向至少4線車道，降低交通影響。

捷運局說，設置圍籬施工期間，周邊道路將設置相關的交通導引告示，重要路口也會加派義交人員，提醒民眾行經施工路段，要遵循義交指引並減速慢行。後續各階段施工及交維調整方案，都會提前公告民眾周知，以便提前因應，並滾動式調整，盡量減少對交通的衝擊。

新北市議員汐金萬選區民進黨參選人蔡美華表示，大同路和新台五路一旦設置圍籬縮減道路空間，勢必對交通造成嚴峻考驗，提醒市府優化號誌系統，依即時車流彈性調整秒數路口。公車臨時停靠區、接駁轉乘及步行動線，也應妥善規畫，方便民眾搭乘。

同選區民眾黨參選人陳語倢說，臨時人行通道應依「建築物無障礙設施設計規範」施作，坡度、寬度、扶手等設置均須符合標準，不得以「臨時性」為由打折扣。替代動線規畫要考量輪椅使用者、視障者及長者實際使用習慣，不應套用一般行人標準。

陳語倢也建護市府建立與沿線里長即時聯繫機制，掌握現場第一線狀況，並要事先公告公車替代路線，避免造成混亂。各階段施工前，都應與店家溝通客流引導需求，降低營業衝擊。

國民黨參選人何元楷，捷運汐東線是汐止人期待多年的重大交通建設，他也相信汐東線一定會帶動地方的發展。施工過程勢必對周邊居民、通勤族及商家造成一定程度影響。

何元楷也主張要讓民眾即時掌握施工資訊，他說，交通是汐止人最為關心的議題之一，捷運局及交通單位應持續滾動檢討交通維持計畫，除把施工衝擊降到最低，更要注意用路人安全，要給民眾安全的用路空間。

新北市政府興建同興路新社后橋時，有預留汐東線共構界面，捷運主體工程林已從同興路推進到大同路。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府興建同興路新社后橋時，有預留汐東線共構界面，捷運主體工程林已從同興路推進到大同路。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府興建捷運汐東線，施工縮減大同路人行中，以利7月架設圍籬後，仍維持雙向共4線車道，減少對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府興建捷運汐東線，施工縮減大同路人行中，以利7月架設圍籬後，仍維持雙向共4線車道，減少對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府興建捷運汐東線，施工縮減大同路人行中，以利7月架設圍籬後，仍維持雙向共4線車道，減少對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府興建捷運汐東線，施工縮減大同路人行中，以利7月架設圍籬後，仍維持雙向共4線車道，減少對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影

汐止 人行道 捷運 汐東線 車道

延伸閱讀

好市多汐止店車流回堵周邊交通打結 市府出手要業者做這件事

高雄台1線速限從70變30…駕駛難適應狂收罰單 市府允檢討

高雄台積電新增國一匝道「陷2年交通黑暗」 市府優先開闢高楠公路便道

桃園老街溪河岸步道人潮多 議員：三橋沒實體人行道動線待改善

相關新聞

汐止2幹道都將設捷運工程圍籬縮減人行道 維持4線道降低衝擊

新北市政府興建捷運汐止東湖線，汐止兩條交通動脈大同路、新台五路近期都將設置圍籬。施作前進行人行道縮減等前置作業，確保設置圍籬後，兩條幹道都仍維持4線車道，減少對交通的衝擊。

遭蔣萬安酸應跟鄭麗文有很多共通話題 沈伯洋酸：以問答問是他專長

台北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台時，稱尊重黨部安排，卻被民進黨北市長參選人沈伯洋酸，兩人很多議題態度沒有差別，為何要迴避問題。蔣反嗆指沈稱要去北京交流應會有很多共通話題。沈下午受訪則稱，蔣萬安面對問題都很擅長「以問答問」，但可能不了解前後背景，他要強調交流不應有政治前提，若只想把所有的事情鎖在跟一個國家的時候，這才是操作不當。

一日跑遍北海岸、五股、泰山幫小雞站台　蘇巧慧：新北隊都是一時之選

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，上午先至三芝出席小基隆福成宮天上聖母遶境活動，下午3時許又參加市議員參選人戴翎育舉辦的五股座談會。蘇巧慧表示，新北隊非常團結，且大家都是準備好的一時之選，希望讓鄉親看到努力跟誠意。

好市多汐止店車流回堵周邊交通打結 市府出手要業者做這件事

好市多汐止店所在地、大同路和新台五路口車流動線複雜，市府規定例假日中午過後，大同路往南港方向車輛禁入好市多，避免路口車流打結。大同路反向車道，假日也會因進場車輛回堵受阻，市府協調業者開闢進場車道，把大同路車道還給其他用路人。

家長快看！「珊瑚小學堂」7月登場 體驗珊瑚復育的奧秘

暑假即將到來，想為孩子安排一場兼具趣味與教育意義的海洋體驗嗎？新北市政府漁業處「珊瑚小學堂」課程將於7月份再次登場，活動自6月22日中午12時開放報名，並於7月份每週末(4、5、11、12、18、19、25及26日)，在新北市海洋資源復育園區辦理課程…

沈伯洋稱李四川肯定內湖交通方案？李：不是一句「住工合一」就可解決

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽，關於沈伯洋稱李四川肯定他的內湖交通方案，李四川表示，交通問題不是一句「住工合一」就可以解決，建議沈伯洋應詢問內湖科技園區發展協會，他們會提供寶貴的意見給他。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。