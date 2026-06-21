好市多汐止店車流回堵周邊交通打結 市府出手要業者做這件事

好市多汐止店所在地、大同路和新台五路口車流動線複雜，市府規定例假日中午過後，大同路往南港方向車輛禁入好市多，避免路口車流打結。大同路反向車道，假日也會因進場車輛回堵受阻，市府協調業者開闢進場車道，把大同路車道還給其他用路人。

大同路（台五甲線）和新台五路（台五線）是汐止的兩大交通動脈，好市多汐止店停車場的出入口，就設在兩條省道的路口，進場3條動線分別是從新台五路往南港方向左轉駛入、大同路雙向在新台五路路口轉入。

新北市交通局簡任技正兼綜合規劃科長吳政諺今天表示，從大同路汐止往南港方向的車輛，如果從好市多進車場入口回堵，就會造成大同路、新台五路的路口未淨空，使得各向車道都會受影響，因此曾全面規定大同路往南港方向車流禁入好市多。

新北市議員張錦豪說，這項規定引發不少用路人反彈，認為矯往過正，經他向交通局反映民意並交換意見，已改成例假日中午12時至晚上8時，才禁止大同路往南港方向車輛進入好市多。他另建議交通局評估，在大同路、新台五路的路口畫設黃色網狀線，確保維持淨空的可行性。

大同路南港往汐止方向有4線車道，左側兩線直行，右側兩線右轉新台五路。假日好市多來客高峰期，進場車輛會從好市多停車場入口，回堵到大同路最外側車道，影響其他要右轉新台五路的車輛行進。

新北市議員白珮茹說，假日交通尖峰時段，從新台五路交流道要上國三的車輛，可能會因為往國五的車流在國道外側車道回堵，被卡在匝道，甚至回堵到新台五路、大同路，如果再加上好市多的進場車輛，大同路往汐止方向交通可說是雪上加霜。

好市多汐止店外有一大片廣場和草地，白珮茹認為業者應該要自行開闢進車車道，紓緩大同路的的交通負荷。張錦豪也主張業者應自行利用商場腹地規畫「貯車」空間，不用占用公共路網。

吳政諺表示，從大同路右轉新台五路要上國三的車輛本來就多，假日時排隊要進入好市多的車流占用一線車道，塞車問題會更嚴重，因此協調業者協調仿效林口大型賣場退縮基地，讓要進入停車場的車流排在基地內「車道」。業者也回應今年底施作，如果順利完成，當地交通可獲進一步改善。