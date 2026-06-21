快訊

照片曝！花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地7公里

持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後聲押

國軍明起實施五天四夜 立即備戰操演

聽新聞
0:00 / 0:00

家長快看！「珊瑚小學堂」7月登場 體驗珊瑚復育的奧秘

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

暑假即將到來，想為孩子安排一場兼具趣味與教育意義的海洋體驗嗎？新北市政府漁業處「珊瑚小學堂」課程將於7月份再次登場，活動自6月22日中午12時開放報名，並於7月份每週末(4、5、11、12、18、19、25及26日)，在新北市海洋資源復育園區辦理課程，活動邀請親子一同走進復育園區，認識東北角豐富多樣的珊瑚生態，並透過實作體驗參與珊瑚復育，度過一個難忘又充滿意義的暑假。

新北市政府長期致力於海洋漁業資源保育與永續利用，除推動劃設保育區、禁漁區外，也持續辦理海底覆網清除、九孔及花枝培育放流等工作，積極維護海洋生態環境。今年更持續爭取海洋委員會海洋保育署補助，以新北市海洋資源復育園區作為海洋教育與復育基地，透過「珊瑚小學堂」體驗課程，將海洋保育觀念向下扎根，讓大家能建立正確的環境保護意識，了解海洋復育不只是口號，而是能夠親身參與、實際行動的生活實踐。

「珊瑚小學堂」是一場寓教於樂的親子海洋教育活動，由國立台灣海洋大學珊瑚復育團隊研擬教材，課程結合互動教學與實作體驗，並由專業講師帶領學員認識東北角常見珊瑚種類、珊瑚的生態價值及復育的重要性。活動中，學員不僅能近距離觀察珊瑚骨骼與共生藻，了解珊瑚如何生長與維持生命，也能親手種植珊瑚苗、彩繪珊瑚基座，透過實際操作認識珊瑚復育流程，進一步感受珊瑚與海洋環境之間密不可分的關係。國立臺灣海洋大學珊瑚復育團隊表示，海洋保育的最終目標，是讓保育意識真正落實於日常生活之中。透過「珊瑚小學堂」的知識傳遞與實作體驗，能將海洋保育轉化為孩子們看得見、摸得到、做得到的行動。

新北市漁業處表示，海洋孕育豐富生命，也是人類生活中不可或缺的重要資源，誠摯邀請大小朋友於今年夏天走進新北市海洋資源復育園區，親眼見證珊瑚苗的誕生與成長，從體驗中認識海洋、親近海洋，期待每位參與者都能成為守護海洋的種子，將保育觀念帶回家庭與生活。

聚傳媒

珊瑚 復育 新北

延伸閱讀

浪花伴畢業！開瑄、正義國小學生牽罟體驗 完成專屬海洋啟航禮

貢寮區和美國小海洋之子 獨木舟勇渡龍洞灣 潛海領取畢業證書

攀百年老樟樹、玩密室脫逃 桃園11校暑期SDGs育樂營即起報名

陽管處攜農友減藥 保育類赤腹游蛇重返竹子湖

相關新聞

汐止2幹道都將設捷運工程圍籬縮減人行道 維持4線道降低衝擊

新北市政府興建捷運汐止東湖線，汐止兩條交通動脈大同路、新台五路近期都將設置圍籬。施作前進行人行道縮減等前置作業，確保設置圍籬後，兩條幹道都仍維持4線車道，減少對交通的衝擊。

遭蔣萬安酸應跟鄭麗文有很多共通話題 沈伯洋酸：以問答問是他專長

台北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台時，稱尊重黨部安排，卻被民進黨北市長參選人沈伯洋酸，兩人很多議題態度沒有差別，為何要迴避問題。蔣反嗆指沈稱要去北京交流應會有很多共通話題。沈下午受訪則稱，蔣萬安面對問題都很擅長「以問答問」，但可能不了解前後背景，他要強調交流不應有政治前提，若只想把所有的事情鎖在跟一個國家的時候，這才是操作不當。

一日跑遍北海岸、五股、泰山幫小雞站台　蘇巧慧：新北隊都是一時之選

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，上午先至三芝出席小基隆福成宮天上聖母遶境活動，下午3時許又參加市議員參選人戴翎育舉辦的五股座談會。蘇巧慧表示，新北隊非常團結，且大家都是準備好的一時之選，希望讓鄉親看到努力跟誠意。

好市多汐止店車流回堵周邊交通打結 市府出手要業者做這件事

好市多汐止店所在地、大同路和新台五路口車流動線複雜，市府規定例假日中午過後，大同路往南港方向車輛禁入好市多，避免路口車流打結。大同路反向車道，假日也會因進場車輛回堵受阻，市府協調業者開闢進場車道，把大同路車道還給其他用路人。

家長快看！「珊瑚小學堂」7月登場 體驗珊瑚復育的奧秘

暑假即將到來，想為孩子安排一場兼具趣味與教育意義的海洋體驗嗎？新北市政府漁業處「珊瑚小學堂」課程將於7月份再次登場，活動自6月22日中午12時開放報名，並於7月份每週末(4、5、11、12、18、19、25及26日)，在新北市海洋資源復育園區辦理課程…

沈伯洋稱李四川肯定內湖交通方案？李：不是一句「住工合一」就可解決

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽，關於沈伯洋稱李四川肯定他的內湖交通方案，李四川表示，交通問題不是一句「住工合一」就可以解決，建議沈伯洋應詢問內湖科技園區發展協會，他們會提供寶貴的意見給他。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。