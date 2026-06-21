家長快看！「珊瑚小學堂」7月登場 體驗珊瑚復育的奧秘

暑假即將到來，想為孩子安排一場兼具趣味與教育意義的海洋體驗嗎？新北市政府漁業處「珊瑚小學堂」課程將於7月份再次登場，活動自6月22日中午12時開放報名，並於7月份每週末(4、5、11、12、18、19、25及26日)，在新北市海洋資源復育園區辦理課程，活動邀請親子一同走進復育園區，認識東北角豐富多樣的珊瑚生態，並透過實作體驗參與珊瑚復育，度過一個難忘又充滿意義的暑假。

新北市政府長期致力於海洋漁業資源保育與永續利用，除推動劃設保育區、禁漁區外，也持續辦理海底覆網清除、九孔及花枝培育放流等工作，積極維護海洋生態環境。今年更持續爭取海洋委員會海洋保育署補助，以新北市海洋資源復育園區作為海洋教育與復育基地，透過「珊瑚小學堂」體驗課程，將海洋保育觀念向下扎根，讓大家能建立正確的環境保護意識，了解海洋復育不只是口號，而是能夠親身參與、實際行動的生活實踐。

「珊瑚小學堂」是一場寓教於樂的親子海洋教育活動，由國立台灣海洋大學珊瑚復育團隊研擬教材，課程結合互動教學與實作體驗，並由專業講師帶領學員認識東北角常見珊瑚種類、珊瑚的生態價值及復育的重要性。活動中，學員不僅能近距離觀察珊瑚骨骼與共生藻，了解珊瑚如何生長與維持生命，也能親手種植珊瑚苗、彩繪珊瑚基座，透過實際操作認識珊瑚復育流程，進一步感受珊瑚與海洋環境之間密不可分的關係。國立臺灣海洋大學珊瑚復育團隊表示，海洋保育的最終目標，是讓保育意識真正落實於日常生活之中。透過「珊瑚小學堂」的知識傳遞與實作體驗，能將海洋保育轉化為孩子們看得見、摸得到、做得到的行動。

新北市漁業處表示，海洋孕育豐富生命，也是人類生活中不可或缺的重要資源，誠摯邀請大小朋友於今年夏天走進新北市海洋資源復育園區，親眼見證珊瑚苗的誕生與成長，從體驗中認識海洋、親近海洋，期待每位參與者都能成為守護海洋的種子，將保育觀念帶回家庭與生活。

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