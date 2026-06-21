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侯友宜芝加哥取經 新北大巨蛋將導入場館經濟與街區整合

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋近期將公布選址地點，樹林還是淡水各界期待。新北市長侯友宜目前正出訪芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，實地了解這座結合體育、觀光與商業的百年球場，如何透過場館營運帶動周邊商圈發展，同時帶動觀光消費與社區共榮，作為新北未來規畫新北大巨蛋的借鏡。

新北市府指出，Wrigley Field自1914年啟用，是美國職棒大聯盟（MLB）歷史第二悠久的球場，僅次於波士頓紅襪隊主場Fenway Park，球場建設隨著交通軌道與城市發展逐步成形，並發展出以場館為核心的街區經濟與城市生活樣貌。

新北市府指出，Wrigley Field從單一運動場館發展為芝加哥重要城市地標，關鍵包括三大特色，球場保留外野常春藤牆、手動計分板、勝利旗幟等經典元素，在持續更新升級設施同時，也保存百年球場歷史與文化價值；其次透過結合周邊餐飲、酒吧、旅宿與商業空間，形成穩定人流與消費動能，帶動街區發展；除棒球賽事外，園區更做為舉辦演唱會、市集及品牌活動的空間，讓場館在非比賽日也能持續吸引民眾到訪停留。

侯友宜表示，新北大巨蛋即將公布選址，將朝運動賽事、文化展演、觀光娛樂等多元機能發展，以「提早來、留下來、晚點走」為核心理念，導入場館經濟與街區整合思維，打造兼具城市特色、生活機能與國際吸引力的新型態公共空間，提升新北城市競爭力。

新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜目前正出訪美國芝加哥，他參訪Wrigley Field瑞格利球場，了解結合體育、觀光與商業的百年球場。圖／新北市政府提供

侯友宜 大巨蛋 芝加哥

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