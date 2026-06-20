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大雨釀新店新坡一街邊坡崩塌 新北市府全力搶修預計明完工

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店區新坡一街前天發生邊坡大面積崩塌，新北市府全力搶修，預計明天完成。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新坡一街前天發生邊坡大面積崩塌，新北市府全力搶修，預計明天完成。圖／新北市工務局提供

新北市新店區新坡一街前天發生邊坡大面積崩塌災情，新北市政府持續密切掌握現場搶修進度，預計明天完工。副市長朱惕之指示，現階段以建物安全與強化邊坡防護為核心目標，並要求施工團隊加速趕工，務求在最短時間內完成階段性穩固作業。

副市長朱惕之今天上午再度趕赴現場視察，並召開工作會議，聽取相關單位報告搶修情形。他表示，根據監控儀器連續2天的數據回報，目前社區建物狀況穩定，無異常變化。為加速搶修工期，現場持續加緊進行鋼軌樁打設及孔洞灌漿作業。

市府團隊設定目標於明天完成此階段工程，並核定今日施工時間彈性調整延長至今晚7時。另針對施工期延長可能造成的影響，已指示新店區公所協調里長及管委會，務必妥善向社區住戶說明與溝通，爭取民眾諒解。

為確保防汛與交通安全，朱惕之在會中針對後續處置下達3項重要裁示，要求相關單位全力動員，從防汛安全、責任釐清到長遠復建，務必做到滴水不漏。

首先，在強化防汛措施方面，依據水土保持技師公會的專業建議，指示區公所委辦之承包商，必須立即強化下方防護工程，防範土石滑動危害道路安全。

首階段穩固作業完成後，應即刻以帆布覆蓋裸露邊坡並加壓沙包，嚴防雨水滲透，同時，施工區下方須儘速清整完畢，徹底杜絕強降雨引發2次災害的風險。其次，針對事故中掉落的車輛，要求施工單位先進行嚴格的安全評估，在確保人員安全無虞的前提下，全力協助進行車輛移除作業。

農業局下周一將聯繫此案的水土保持義務人，共同研商長遠的永久性復建計畫，並強調市府將依據水土保持法相關規定嚴謹調查、依法辦理，防範未來重演類似災情。

最後責請區公所持續督導社區管委會，務必落實建築物兩側排水溝及消防蓄水池的定期巡檢與清淤，確保汛期排水順暢。同時，社區必須嚴格控管生活汙水與水肥的排放流向，避免污水滲入地下導致邊坡含水量升高，確保地基與周邊安全。

朱惕之強調，市府各局處與區公所將持續保持高度警覺，密切關注天氣變化與施工監測數據，確保受災區域與周邊住戶的安全，盡全力協助社區早日恢復正常生活。

新北市新店區新坡一街前天發生邊坡大面積崩塌，新北市府全力搶修，預計明天完成。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新坡一街前天發生邊坡大面積崩塌，新北市府全力搶修，預計明天完成。圖／新北市工務局提供

新北市新店區新坡一街前天發生邊坡大面積崩塌，新北市府全力搶修，預計明天完成。圖／新北市工務局提供
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