拋5面向解內湖塞車李四川稱早在做 沈伯洋酸問題未解：李可考慮回台北

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出緩解內湖塞車解方，更拋出五個推動方向包含鼓勵企業上下班時間錯開、友善彈性工時等，不過曾任北市副市長、國民黨新北市長參選人李四川則說沈所提出建議早有在做。沈今回應，既然有在做問題為何仍無法解決，應共同去討論執行面如何去改善，若李有什麼想法，「也可以考慮回台北市」。

沈伯洋表示，如果已經有在做為什麼交通還沒有解決，他很高興李肯定他的方向是正確的，但執行面顯然有需要改善之處，「李四川如果認為還有什麼需要改善，他也可以考慮回台北市」，大家共同想出解方，包含ESG獎勵加強等，這是市民所關心問題。

被問到日前北市連日大雨多處淹水，沈伯洋表示，排水其實相當複雜，包含側溝、下水道、大排等集水或抽水站，部分工程仍在施工或已完工，前幾天不斷提醒清淤等是否已完成，若部分已完成排水工程仍出現積水，顯見風險還未完全排除，也應盡快和市民說原因，且接下來颱風、汛期將至更應全面盤點。

被媒體問到蔣萬安面對沈所提出市政議題，均未正面回應，沈伯洋直言，非常可惜很多市政議題並非批評或政治攻防，是希望市民能夠有安全空間，若蔣無法回答非常可惜。