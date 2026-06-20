侯友宜赴美參訪國際大廠HIWIN、FANUC　布局新北智慧製造產業

新北市長侯友宜率市府團隊至美國拜會全球工業自動化大廠FANUC America及台灣精密機械代表上銀科技HIWIN USA，深入了解北美自動化市場現況與亞洲企業在北美的布局經驗，並向企業介紹新北產業能量，深化新北與北美自動化產業鏈連結。

侯友宜表示，新北市登記企業超過32萬家，早期以中小企業為主，近年隨著產業轉型升級，已逐步形成工業電腦、精密機械、自動化系統等完整智慧製造聚落。許多科技企業將總部設於臺北市，但製造基地則布局於新北，業者投入滾珠螺桿、CNC控制介面、伺服馬達驅動、工業電腦及感測系統等關鍵零組件領域，正是驅動智慧製造的重要核心。

侯友宜說，此次赴美拜會，不僅希望讓國際大廠看見新北的產業能量，也希望深入了解台灣企業深耕北美市場所面臨的人才、市場及供應鏈布局等挑戰，作為協助新北企業布局海外市場的重要參考。

侯友宜指出，FANUC America長期服務北美中西部製造業客戶，對市場需求有第一線掌握，是新北業者了解北美自動化市場實況、探索供應鏈切入機會的重要請益對象；HIWIN USA則是台灣自有品牌成功深耕北美市場的代表案例，從台灣出發、在美國建立營運據點，其在地化經驗對正評估海外布局的新北廠商具有高度參考價值。

侯友宜表示，近年全球供應鏈持續重組，美國製造業回流及關稅政策調整，也為中小企業智慧製造升級及國際布局帶來挑戰。市府持續透過國際商機媒合、海外參展及交流考察等方式協助企業拓展市場，疫情期間運用線上媒合及國際論壇維持交流，疫後則陸續率團前往中東、歐洲及北美等地，希望陪伴企業尋找合作夥伴與商機。

FANUC America銷售與工程副總裁Ed Hascup表示，隨著美國製造業回流與關稅政策調整，北美製造業對自動化設備與智慧製造解決方案的需求持續成長，供應鏈在地化與韌性也成為客戶愈來愈重視的議題。對於新北市政府的到訪及新北產業的能量表達高度肯定，期待雙方持續交流，共同掌握北美市場發展機會。

HIWIN USA總經理邱士榮指出，上銀科技深耕北美市場多年，對台灣製造業的技術實力與產業韌性深具信心。對新北市政府的到訪表示歡迎，也肯定新北廠商在精密機械與自動化零組件領域所累積的能量，期待未來持續深化台美產業鏈合作，共同拓展全球自動化市場。