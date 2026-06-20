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影／承襲「海男海女」傳統 貢寮卯澳灣勇士海泳橫渡2公里

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市貢寮卯澳灣今天一早很熱鬧，這項承襲當地「海男海女」傳統的泳渡活動，吸引大批泳士熱血下海。記者游明煌／翻攝
新北市貢寮卯澳灣今天一早很熱鬧，這項承襲當地「海男海女」傳統的泳渡活動，吸引大批泳士熱血下海。記者游明煌／翻攝

新北市貢寮卯澳灣今天一早很熱鬧，這項承襲當地「海男海女」傳統的泳渡活動，吸引大批泳士熱血下海，大家頂著艷陽挑戰公里的海泳路線，挑戰2公里的距離，沿途還可以近距離欣賞「扛轎岩」等東北角秘境奇岩，體驗東北角漁村海泳的魅力。

今天泳渡路線自福連國小旁九孔池下水，沿著卯澳灣海岸線前進，依序經過當地著名地標「扛轎岩」及「跳石仔」等景點後返回上岸，全程2公里。

一名游客說，這條路線可以享受開放水域游泳的樂趣，更能近距離欣賞東北角壯麗海岸景觀，體驗山海交織的自然魅力，很有挑戰性。

近年來泳渡卯澳灣活動受到全國泳友熱烈支持，已成為台灣開放水域游泳的重要年度盛事之一，希望帶動地方觀光發展，創造漁村經濟效益，讓更多民眾看見卯澳灣之美。

由新北市三貂角文化發展協會主辦的「2026泳渡卯澳灣活動」今天上午在貢寮區卯澳灣登場，今年活動結合海洋運動、地方文化與觀光旅遊特色，來自全國熱愛開放水域游泳的民眾齊聚台灣東北角，感受卯澳灣純淨海域與漁村人文風情。

卯澳灣位於東北角海岸風景區，為天然避風良港，海域環境優美、水質清澈，素有東北角秘境海灣之稱。早年當地海男、海女長期與海共生，游泳與潛水是日常生活的一部分，也因此孕育出泳渡卯澳灣的傳統文化。

今年活動採團隊報名方式辦理，鼓勵泳友以團體形式參加，落實海域活動安全理念，提供專業救生戒護、活動保險、紀念泳帽、活動紀念T恤、即時計時系統及電子完賽證書等服務，讓參加者安心享受海泳樂趣。

除了泳渡活動外，民眾亦可順道安排東北角深度旅遊，造訪三貂角燈塔、馬崗漁村、卯澳漁村等知名景點，品嚐在地海鮮美食與特色石花凍，感受東北角獨有的海洋文化與慢活氛圍。

新北市貢寮卯澳灣今天一早很熱鬧，這項承襲當地「海男海女」傳統的泳渡活動，吸引大批泳士熱血下海。記者游明煌／翻攝
新北市貢寮卯澳灣今天一早很熱鬧，這項承襲當地「海男海女」傳統的泳渡活動，吸引大批泳士熱血下海。記者游明煌／翻攝

新北市貢寮卯澳灣今天一早很熱鬧，這項承襲當地「海男海女」傳統的泳渡活動，吸引大批泳士熱血下海。記者游明煌／翻攝
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