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何孟樺控北市「蟑螂浪潮」是李四川人禍 李辦反擊：竹篙套菜刀

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
何孟樺控北市「蟑螂浪潮」是前北市長李四川的人禍造成， 李辦反擊此舉是竹篙套菜刀。本報資料畫面
何孟樺控北市「蟑螂浪潮」是前北市長李四川的人禍造成， 李辦反擊此舉是竹篙套菜刀。本報資料畫面

民進黨北市議員何孟樺質疑台北市長蔣萬安上任後，側溝清巡次數減少，導致強降雨街頭出現「蟑螂浪潮」，更痛批前副市長李四川「路平、燈亮、水溝通」根本「臭彈（吹牛）」。國民黨新北市長參選人李四川競辦今指，何孟樺指控是「竹篙套菜刀」，對前線防汛的基層公務員付出汗水卻換來政治口水，李四川感到無比心疼。

針對何孟樺昨日指稱蔣萬安市長上任後，台北市側溝清巡次數減少一事，李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，議員提出的數據顯然是「見樹不見林」、「竹篙套菜刀」，且有嚴重誤導大眾之嫌，呼籲議員切勿因聲量焦慮，而抹煞環保局第一線同仁日夜辛勞防汛的努力。

郭音蘭指出，台北市環保局長徐世勳先前在議會答詢時已明確解釋，部分數據落差是因部分水溝受到既有工程影響而未列管。

針對議員所提的清理數字，北市環保局科長陳浩彰也澄清，議員所調閱的資料單純是「進入清理的數字」，但實際上，全市水溝的「巡清次數」非但沒有下降，反而呈現微幅增加。依照109年至111年數據顯示，3年總共巡清9萬6836條次；而112年至114年3年總共巡清9萬8660條次，比起109年至111年增加1.88%，北市環保局巡清次數不減反增，而何孟樺議員搞錯資料，將不相干的內容混為一談，根本是「竹篙套菜刀」。

對於18日下午的強降雨造成北市部分地區積水，郭音蘭表示，根據當時觀測數據，當時最高時雨量高達96毫米，超過台北市雨水下水道設計的保護標準(每小時78.8 mm的雨量)，該日降雨量已遠遠超過市區排水系統的設計負荷，屬於典型的「致災性雨量」，導致積水宣洩不及，這與側溝的清淤量多寡並無直接關聯。

郭音蘭強調，極端天氣已是當前城市治理的巨大挑戰，台北市政府各局處同仁皆秉持專業、戰戰兢兢在第一線防汛。曾任北市副市長的李四川，深知第一線同仁的辛勞，付出汗水卻換來政治口水，對此感到無比心疼。

郭音蘭痛批，議員甚至用選擇性數據貼標籤，對辛勤維持市容與防汛安全的環保局清潔隊員極不公平，呼籲議員切勿為了追求個人曝光與聲量，將基層公務員當作政治提款機，打擊同仁士氣。

李四川 北市 蔣萬安 蟑螂

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