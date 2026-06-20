北市出現雨蟑螂李四川遭批 蘇巧慧：新時代市長要顧好基礎建設、新作法

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動，針對台北市議員何孟樺指台北昨強降雨後公館跟西門町出現「蟑螂浪潮」，質疑李四川講的路平、燈亮、水溝通根本就沒有做到，蘇巧慧回應說，新時代市長不只要顧好基礎建設，更要用新觀念、新作法，把城市治理得更好、更先進。

新北市三貂角文化發展協會今辦理2026年泳渡卯澳灣，蘇巧慧在福連國小受訪，媒體詢問昨天民進黨台北市議員何孟樺臉書說台北昨天強降雨之後，公館跟西門町出現「蟑螂浪潮」，質疑李四川常常講的路平、燈亮、水溝通，其實根本就沒有做到，委員怎麼看？

蘇巧慧說，新時代的市長不只是要顧好基礎建設，望能夠用新觀念、新方法把城市治理得更好、更先進，她期待未來新北市是要能夠跟國際競爭、跟國際接軌的大城市，方方面面都要能夠做到，她會朝這個方向和步調繼續前進，她真的準備好了，一起讓新北市更好。

另外，媒體問李四川昨提及握手的問題，李說如果跟委員握手會讓委員開心，那下次會先跟委員握手，被政治工作者周軒批評說是「老藍男」的官僚態度，委員怎麼看？

蘇巧慧表示，也許就是活動引導動線不一樣，所以大家就有不同的方向、路線，這都沒有關係，因為活動順利最重要。就像今天到貢寮，現在的所在地位於福連國小，要參加「泳渡卯澳灣」的活動。大家可以看到今天的太陽很大，她都快睜不開眼睛了，但是海面這麼漂亮，大家都興高采烈，這就是我們新北市最大的資產，有山有海。

蘇巧慧指出，這段時間以來她非常認真，就是想告訴新北市民，如果她作為一個新時代的市長，她想把新北市美好的一切和大家分享，她提出「新皇冠海岸」政見、「鑽石山城」政見，還有大家期待的福利政見、家庭照顧政見、青年政見等。

蘇巧慧表示，她提出的政見和願景，期待能夠有機會和大家一起努力未來的四年，希望大家能夠認同，在選戰中就是討論政見、願景，讓新時代能夠趕快來臨，讓新北市更美麗。

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝