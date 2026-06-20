快訊

神曲〈Kiss Me〉樂團貝斯手 Justin Cary 病逝！主唱曬珍貴舊照悲悼好友

學術潛規則／同儕審查淪利益交換 黑道式剝削鏈浮檯面

《鐵拳教育》金武烈寵妻寵出新高度！為尹昇娥苦練街舞逗笑

聽新聞
0:00 / 0:00

北市出現雨蟑螂李四川遭批 蘇巧慧：新時代市長要顧好基礎建設、新作法

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動，針對台北市議員何孟樺指台北昨強降雨後公館跟西門町出現「蟑螂浪潮」，質疑李四川講的路平、燈亮、水溝通根本就沒有做到，蘇巧慧回應說，新時代市長不只要顧好基礎建設，更要用新觀念、新作法，把城市治理得更好、更先進。

新北市三貂角文化發展協會今辦理2026年泳渡卯澳灣，蘇巧慧在福連國小受訪，媒體詢問昨天民進黨台北市議員何孟樺臉書說台北昨天強降雨之後，公館跟西門町出現「蟑螂浪潮」，質疑李四川常常講的路平、燈亮、水溝通，其實根本就沒有做到，委員怎麼看？

蘇巧慧說，新時代的市長不只是要顧好基礎建設，望能夠用新觀念、新方法把城市治理得更好、更先進，她期待未來新北市是要能夠跟國際競爭、跟國際接軌的大城市，方方面面都要能夠做到，她會朝這個方向和步調繼續前進，她真的準備好了，一起讓新北市更好。

另外，媒體問李四川昨提及握手的問題，李說如果跟委員握手會讓委員開心，那下次會先跟委員握手，被政治工作者周軒批評說是「老藍男」的官僚態度，委員怎麼看？

蘇巧慧表示，也許就是活動引導動線不一樣，所以大家就有不同的方向、路線，這都沒有關係，因為活動順利最重要。就像今天到貢寮，現在的所在地位於福連國小，要參加「泳渡卯澳灣」的活動。大家可以看到今天的太陽很大，她都快睜不開眼睛了，但是海面這麼漂亮，大家都興高采烈，這就是我們新北市最大的資產，有山有海。

蘇巧慧指出，這段時間以來她非常認真，就是想告訴新北市民，如果她作為一個新時代的市長，她想把新北市美好的一切和大家分享，她提出「新皇冠海岸」政見、「鑽石山城」政見，還有大家期待的福利政見、家庭照顧政見、青年政見等。

蘇巧慧表示，她提出的政見和願景，期待能夠有機會和大家一起努力未來的四年，希望大家能夠認同，在選戰中就是討論政見、願景，讓新時代能夠趕快來臨，讓新北市更美麗。

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動。記者游明煌／翻攝

李四川 蘇巧慧 北市 蟑螂

延伸閱讀

影／遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

開創和平共贏路線 鄭麗文：僑界很多人拿我跟國父做聯想

重啟核電吵不休 空汙成新戰場

沈伯洋首划「戰鬥龍舟」核心發抖 吳思瑤讚：是怪物、難不倒你

相關新聞

北市雨蟑螂現李四川遭批 蘇巧慧：新時代市長要顧好基礎建設、新作法

民進黨新北市長參選人蘇巧彗今天上午參加泳渡卯澳灣活動，針對台北市議員何孟樺指台北昨強降雨後公館跟西門町出現「蟑螂浪潮」，質疑李四川講的路平、燈亮、水溝通根本就沒有做到，蘇巧慧回應說，新時代市長不只要顧好基礎建設，更要用新觀念、新作法，把城市治理得更好、更先進。

新店社區邊坡滑落 市府打鋼軌樁防擴大

新北市新店區涵煙翠社區前新坡一街因前天午後大雨導致道路邊坡整片大面積坍方滑落，造成多輛汽機車滑落邊坡，經專業技師評估社區建築物暫時無危險，工務局連夜加裝建築物監測儀器掌握安全狀況，並進場搭設鋼軌支撐及帆布覆蓋，避免災情擴大。

格位太小頻傳損壞車體 北市23萬機車格 寬度回復法定1到1.5公尺

北市為增加機車格數量，全市約廿三萬格，部分寬度僅七十公分，但法定機車格位寬度應為一到一點五公尺，導致機車族停車困難，甚至損壞車體，未來要上路的駕艙機車也無法停，跨黨派議員提案要求市府回歸法令。北市停管處允諾，將利用路面復舊時重設格位，以一公尺以上為原則。

共享機車專用格 北市允年底檢討成效

北市交通局二年前開始試辦「共享機車專用停車格」，畫設位置包含松山區富錦里共五處三十格、信義區逸仙路一處十二格等精華地帶，鼓勵民眾使用共享運具，但北市機車族多，看著專用格位又不能停，抱怨連連。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。