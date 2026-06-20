新店社區邊坡滑落 市府打鋼軌樁防擴大

新北市新店區涵煙翠社區前新坡一街因前天午後大雨導致道路邊坡整片大面積坍方滑落，造成多輛汽機車滑落邊坡，經專業技師評估社區建築物暫時無危險，工務局連夜加裝建築物監測儀器掌握安全狀況，並進場搭設鋼軌支撐及帆布覆蓋，避免災情擴大。

新北副市長朱惕之與工務局長馮兆麟前晚連夜趕赴現場勘查，朱愓之說，初步研判邊坡滑落主因是連日豪雨造成邊坡土壤含水量增加，加上道路側邊水溝下方部分掏空，雨水沖刷帶走土壤，導致下邊坡坍塌，進而造成汽機車滑落。

昨災害應變中心開設前進指揮所，統籌調度市府相關單位投入搶災。工務局長馮兆麟表示，目前已調派工程人員及機具進場，持續辦理邊坡穩定及道路安全處置，後續將依監測結果評估修復方式。

新北市議員黃心華也與新北市土木技師公會理事長丘達昌到場了解，黃說，該社區地表下三至四公尺就是砂岩岩盤，加上社區離坍方處有一段安全距離，尚不影響到建物安全，為求保險，已請土木技師在社區緊急裝設三組自動連續式監測斜儀，稍有變化就能即時發現。

丘達昌認為，此情況屬淺層土體滑落，坍塌現場地質調查很重要，攸關後續整治作為，目前應沿著社區正前方坍塌路邊加裝兩排鋼軌樁，滑落的邊坡左右兩側也各打上一排鋼軌樁，初估總共打一百支左右。