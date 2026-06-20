格位太小頻傳損壞車體 北市23萬機車格 寬度回復法定1到1.5公尺

北市為增加機車格數量，全市約廿三萬格，部分寬度僅七十公分，但法定機車格位寬度應為一到一點五公尺，導致機車族停車困難，甚至損壞車體，未來要上路的駕艙機車也無法停，跨黨派議員提案要求市府回歸法令。北市停管處允諾，將利用路面復舊時重設格位，以一公尺以上為原則。

新北也有類似情況，但暫不考慮跟進。交通局長鍾鳴時表示，新北機車格約卅五萬格，最小七十五公分，機車格位仍明顯不足，若再放寬，車格恐將減少四分之一，改工程是小事，但後續將衍生停車空間更少的難題，應審視思考。

北市提案議員詹為元指出，希望改善台北市機車停車環境，確保機車停車格符合道路交通標誌標線號誌設置規範，請市府全面恢復車格寬度至法定標準一至一點五公尺，否則一般中小型機車停得進去，較大的車就卡在一起。

提案獲四十一名議員連署，交通委員會召集人李明賢也認為應盡量恢復到最低標準一公尺，保障機車族權益。

停管處長劉瑞麟表示，停管處曾經報交通部試辦縮小停車格，增加格數，不過最後沒有依市府建議修法。今年配合大型重機的使用，只要是新設的車格，都調回一公尺以上為標準。

由於市府無法統計新、舊停車格的比例，劉瑞麟指出，重新去檢視可能要花很長的時間，因此發文給工務局相關單位，復舊機車格時，全部重新依照新的尺寸來劃設。

未來停車格變大，能否停駕艙機車？停管處表示，新設的機車格將調回一公尺以上標準，不過駕艙機車的車長二點四七公尺、寬○點九七公尺，加上開車門一定會影響其餘機車停放空間，因此仍要停在小型汽車格中，違者最高處一千二百元以下罰款。