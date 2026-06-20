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共享機車專用格 北市允年底檢討成效

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市機車停車格常一位難求，交通局兩年前開始試辦「共享機車專用停車格」，鼓勵民眾使用共享運具。記者林佳彣／攝影
北市機車停車格常一位難求，交通局兩年前開始試辦「共享機車專用停車格」，鼓勵民眾使用共享運具。記者林佳彣／攝影

北市交通局二年前開始試辦「共享機車專用停車格」，畫設位置包含松山區富錦里共五處三十格、信義區逸仙路一處十二格等精華地帶，鼓勵民眾使用共享運具，但北市機車族多，看著專用格位又不能停，抱怨連連。

交通局指出，會持續觀察，年底將邀集專家學者與業者討論試辦成效。

北市原有三家共享機車業者，iRent共享機車已於去年結束營運，目前仍有WEMO、GoShare共二家業者，現有約一點一萬輛車。在逸仙路附近工作的WEMO用戶吳小姐說，有了專用格位，每次騎共享機車通勤，都保證有位停。

但是到北市府洽公的楊先生不滿說，有次為找一般機車格就找了半小時，看到專用格位卻不能停，到底便民還是擾民？

議員鍾佩玲指出，若限停，共享機車只能停在專用格位，民眾使用意願會降低；要是不限停，共享機車若就近停放一般車格，恐造成專用格位大量閒置，無法停在專用格位的一般機車族則「看得到卻停不到」。希望交通局能向業者說明清楚、研擬車位供給的配套措施。

交通局表示，目前試辦計畫未限制共享機車只能停放專用停車格，其中富錦里的三十格是限時周一至周五上午九時至下午五時為共享機車專用，其餘時段開放一般機車停放。

交通局強調，專用格位限停時段一般車輛禁止停放，但試辦期間並未開罰，僅會開立勸導單，專用格位僅三十、十二格，影響較小。至於限停措施可能造成的影響，都會在試辦成效評估時納入考量。

機車 北市 信義區

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