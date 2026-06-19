槳一滑15年晃眼過 台北龍舟參賽者很難想像不再划

2026台北龍舟賽今天登場，已參賽15年的「熱血聯盟」隊長莊易霖說，一開始只是想完成女友心願，沒想到一晃眼就到了現在，但他沒想過停下，「我小朋友也大了，說不定接下來換他繼續划」。

為期3天的台北國際龍舟錦標賽今天在大佳河濱公園展開，吸引國內外223支隊伍、逾5000名隊職員齊聚基隆河畔盪槳競渡，角逐新台幣361萬元總獎金。

大型龍舟男子組賽事常勝軍「彩虹重擊」今年分為3支隊伍，隊長藍聖翔介紹，「彩虹重擊尚水」由練習出席率最高的人領軍，「彩虹重擊機極積」則是出席率次高的老手們組成，而「彩虹重擊湧」是首度出賽的新人船。

儘管隊名及旗幟上都掛著大大彩虹，藍聖翔說，隊員組成非常多元，涵蓋各種性向、性別及年齡，今年上場的人中就有3名女性，年齡則從大學弟弟到60歲大哥都有，「我們非常歡迎大家參與，只要有意願都可以來」。

談到組隊過程，藍聖翔說，他已經參加「彩虹重擊」10年了，今年隊員透過民主投票方式選出他當隊長，他的理念就是希望大家一起朝同一個目標努力，而不是追求名次。他強調：「重要的是划到下一個10年。」

對於龍舟賽魅力，莊易霖也有類似見解。15年前創辦「熱血聯盟」的他說，這個活動不像慢跑或健身，沒辦法一個人完成，一定要一群人一起；對他而言，划的目的不是贏，而是與隊友共同完成這件事，也是認識各行各業新朋友管道。

莊易霖笑說，當初只是因為女友想「玩一下」，就找了朋友一起報名，沒想到15年一晃眼就過，女友成了老婆，也見證許多隊友相識、相愛。他表示，還沒有想過什麼時候會停下來，甚至期待孩子長大後一起划。

首度參與台北龍舟賽的民眾黨台北市議員陳宥丞表示，這項運動很適合各個單位及團隊參與，因為它需要號召一群人「同頻共振」，大家都放下手機、以相同節奏及力道往同一個方向前進，才能讓乘載眾人的船最有效率、最快速抵達目標，具有凝聚向心力效果。

若以一句話總結此次體驗，陳宥丞的感悟是「團結真好」。他說，划龍舟時，一個人再強壯、再用力都沒有用，需要所有人無論年齡、性別都團結一心，在同個時間下槳出力才能完成，這個過程值得現代社會借鏡。