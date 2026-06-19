快訊

坐擁上億資產卻哭了！86歲女星低價買SK海力士賺百倍 嘆：死前才學會花錢

北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞…酒測值0.07慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

台北龍舟賽開幕 在台港人組隊喊香港加油挺台灣

中央社／ 台北19日電

2026台北國際龍舟錦標賽今天端午節登場，在台香港人首度集結以「香港加油」為名參賽，領隊伍蔚雲及管理文潤餘希望讓世界看到香港，並拿應援毛巾，希望台灣一起加油。

大佳河濱公園展開的賽事今年吸引國內、外223隊，超過5000名隊職員齊聚基隆河畔盪槳競渡，角逐新台幣361萬元總獎金。

伍蔚雲及文潤餘告訴中央社記者，許多香港人已在台灣落地生根，就像台灣人般生活，但希望以自己的名字參與更多社區活動，如以「香港加油」為名參賽。

伍蔚雲表示，這次報名小型龍舟男子組，隊伍共19人，齊心在每週六、日集訓3個月，風雨無阻；伍蔚雲及文潤餘笑說，當然希望拿第1，但勝負已不是這麼重要，這項運動是挑戰自我，「對手不是別人，而是自己」。

伍蔚雲及文潤餘說，「香港加油」除字面意義，也希望喚起各界重視香港及香港人，也希望現在的家、台灣也要加油，特別製作“ HONGKONGER TEAMTAIWAN ”毛巾，代表香港人挺台灣心意。

經首日賽事，開幕典禮晚間登場，台北市長蔣萬安表示，今年除有長期參賽「旭源人」、「彩虹重擊」及「真理大學」等實力堅強隊伍，還有美國在台協會（AIT）及荷蘭、澳洲、英國與歐洲聯盟等駐台使館組隊，讓賽事更豐富精彩。

此外，蔣萬安說，今年賽事得到「謬思創意獎（MUSE Creative Awards）」及「泰坦創新獎（TITANInnovation Awards）」雙國際金獎，讓這項傳統文化站上國際舞台、讓世界看到台北。

他說，賽事集結不同年齡、國籍與生活背景參賽者，展現台北多元、包容及開放魅力，祝福所有隊伍展現最佳實力，奪得最好成績。

香港 台北 大佳河濱公園

延伸閱讀

國際龍舟賽開幕 蔣萬安拉谷立言Ｃ位合影

台南龍舟賽開賽！163隊、4057人破紀錄 端午節連假交管一次看

影／基隆端午龍舟賽海上34支隊伍競技 環保局機關組奪冠

澎湖端午節龍舟賽 參賽隊伍揮汗開划奮勇奪標

相關新聞

民眾黨新北龍舟隊去年墊底 今年划出分組第二高喊：明天見

由黨主席黃國昌率領市議員參選人為主要班底的「民眾黨新北隊」，下午參加議長盃龍舟錦標賽，由於去年他們成績墊底，戲稱今年有很大成長進步空間，結果一舉划出分組第二佳績，興奮向對手高喊：明天見！

影／沈伯洋端午祭祀洲美屈原宮水仙尊王 組隊賽龍舟

端午連續假期首日，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在黨籍區域立委與在地議員的陪同下，來到北投區洲美屈原宮祭祀參拜水仙尊王，並請出神尊迎上神轎安座，隨後一行人扶轎繞行洲美地區遶境，最終來到外雙溪岸際，由立委吳思瑤等人組隊參與划龍舟比賽，與在地鄉民一同歡慶端午佳節，借此機會拉抬選情聲勢。

新店大雨道路邊坡坍方 市府打鋼管樁蓋帆布防止繼續崩塌

新北市新店區涵煙翠社區前新坡一街因昨天午後大雨導致道路邊坡整片大面積坍方滑落，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，此情況屬於淺層土體滑落。

影／遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

國民黨新北市長參選人李四川昨日出席鶯歌區西鶯里端午活動，遭綠營側翼以斷章取義影片誣指刻意繞路，不與民進黨新北市長參選人蘇巧慧打招呼。李四川競辦今出示影片還原真相，因許多鄉親在門口側邊等候，李特別先走過去握手致意才到會場。更稱整個過程蘇巧慧皆站在人牆後方注視，相信蘇很清楚實情。

老宅蛻變 台北信維整宅都更 下月招標

台北市大安區信維整宅都更延宕多年，更被稱為「大安籠屋」、「台北九龍城寨」，不過市府二○二三年放寬都更門檻，成立駐地工作站後，廿年未解都更問題有所突破，目前整合意願達百分之九十二，下月啟動招標程序，預計打造地上四層、地下六層住商混合大樓，創造一八八億元不動產價值。

專家：動物脫離危險環境 恐迎新壓力

不當飼養議題受關注，獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫說，沒入雖能讓動物脫離危險環境，但恐引發其他後遺症，讓動物以為遭拋棄也是另一種身心受創，並非最佳解方，許多個案透過飼主教育、資源協助及持續輔導，仍有機會改善動物生活品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。