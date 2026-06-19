台北龍舟賽開幕 在台港人組隊喊香港加油挺台灣

2026台北國際龍舟錦標賽今天端午節登場，在台香港人首度集結以「香港加油」為名參賽，領隊伍蔚雲及管理文潤餘希望讓世界看到香港，並拿應援毛巾，希望台灣一起加油。

於大佳河濱公園展開的賽事今年吸引國內、外223隊，超過5000名隊職員齊聚基隆河畔盪槳競渡，角逐新台幣361萬元總獎金。

伍蔚雲及文潤餘告訴中央社記者，許多香港人已在台灣落地生根，就像台灣人般生活，但希望以自己的名字參與更多社區活動，如以「香港加油」為名參賽。

伍蔚雲表示，這次報名小型龍舟男子組，隊伍共19人，齊心在每週六、日集訓3個月，風雨無阻；伍蔚雲及文潤餘笑說，當然希望拿第1，但勝負已不是這麼重要，這項運動是挑戰自我，「對手不是別人，而是自己」。

伍蔚雲及文潤餘說，「香港加油」除字面意義，也希望喚起各界重視香港及香港人，也希望現在的家、台灣也要加油，特別製作“ HONGKONGER TEAMTAIWAN ”毛巾，代表香港人挺台灣心意。

經首日賽事，開幕典禮晚間登場，台北市長蔣萬安表示，今年除有長期參賽「旭源人」、「彩虹重擊」及「真理大學」等實力堅強隊伍，還有美國在台協會（AIT）及荷蘭、澳洲、英國與歐洲聯盟等駐台使館組隊，讓賽事更豐富精彩。

此外，蔣萬安說，今年賽事得到「謬思創意獎（MUSE Creative Awards）」及「泰坦創新獎（TITANInnovation Awards）」雙國際金獎，讓這項傳統文化站上國際舞台、讓世界看到台北。

他說，賽事集結不同年齡、國籍與生活背景參賽者，展現台北多元、包容及開放魅力，祝福所有隊伍展現最佳實力，奪得最好成績。