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國際龍舟賽開幕 蔣萬安拉谷立言Ｃ位合影

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安偕同巴拉圭駐台大使傅達耀、貝里斯駐台大使梅凱瑟 、AIT處長谷立言、澳洲駐台代表馮國斌、英國在台辦事處代表包瓊郁、歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲等國內外貴賓，下午前往大佳河濱公園出席「2026臺北國際龍舟錦標賽」開幕典禮，與參賽選手一同合影。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安偕同巴拉圭駐台大使傅達耀、貝里斯駐台大使梅凱瑟 、AIT處長谷立言、澳洲駐台代表馮國斌、英國在台辦事處代表包瓊郁、歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲等國內外貴賓，下午前往大佳河濱公園出席「2026臺北國際龍舟錦標賽」開幕典禮，與參賽選手一同合影。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安偕同巴拉圭駐台大使傅達耀、貝里斯駐台大使梅凱瑟 、AIT處長谷立言、澳洲駐台代表馮國斌、英國在台辦事處代表包瓊郁、歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲等國內外貴賓，下午前往大佳河濱公園出席「2026臺北國際龍舟錦標賽」開幕典禮，正式宣告為期三天的端午龍舟賽事揭開序幕。此次賽事以「仲夏台北、浪我定義(Our Wave，Our Way)」為主題，鼓勵每位參與者勇於挑戰自我，在龍舟運動找到屬於自己的節奏。計有223支勁旅逾5,000名隊職員齊聚大佳河濱公園，角逐 361萬總獎金。

大會準備了5個大鼓，讓蔣萬安及所有貴賓一同擊鼓同聲高呼「仲夏台北、浪我定義」大會口號，開啟活動序幕。當司儀一一唱名邀請貴賓上台，AIT處長谷立言的唱名安排在末段，所以站位也在邊緣。蔣萬安見狀將谷立言拉到身邊C位旁一同擊鼓。

台北市長蔣萬安偕同國內外貴賓，下午前往大佳河濱公園出席「2026臺北國際龍舟錦標賽」開幕典禮。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安偕同國內外貴賓，下午前往大佳河濱公園出席「2026臺北國際龍舟錦標賽」開幕典禮。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（右三）偕同國內外貴賓，下午前往大佳河濱公園出席「2026臺北國際龍舟錦標賽」開幕典禮，在擊鼓開幕前幕，蔣萬安特地將站位在邊緣的AIT處長谷立言（左三）拉到C位，一同擊吉鼓。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右三）偕同國內外貴賓，下午前往大佳河濱公園出席「2026臺北國際龍舟錦標賽」開幕典禮，在擊鼓開幕前幕，蔣萬安特地將站位在邊緣的AIT處長谷立言（左三）拉到C位，一同擊吉鼓。記者黃義書／攝影

谷立言 蔣萬安 巴拉圭

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