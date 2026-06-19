新北獅仔頭山手作步道體驗報名 深化土地連結

新北觀旅局今天表示，將於7月31日在新店區獅仔頭山隘勇線步道辦手作步道體驗活動，即起接受報名，邀民眾參與步道修復與環境維護，認識山林生態及永續治理，深化與土地連結。

觀光旅遊局發布新聞稿表示，「微笑山線」串聯新北多處郊山步道，推廣「家山」與「淺山」概念，強調山林不僅是休憩空間，也是生活環境重要一環。

觀旅局告訴中央社記者，新北市推廣手作步道理念，秉持「天然步道零損失、水泥步道零成長」原則，以就地取材及人力維護取代大型機具施工，在提升步道安全與通行品質同時，也兼顧生態保育。

熱門手作步道景點包括獅仔頭山、鶯歌光明山稜線及淡蘭古道等。觀旅局說明，希望透過親身參與，提升民眾對自然環境的認識，以及守護家山的責任感。

根據新聞稿，近年陸續於鶯歌光明山稜線步道、樹林大棟山步道及中和圓通寺烘爐地步道推動手作步道體驗，今年再度與台灣千里步道協會合作，選定新店區獅仔頭山隘勇線步道作為施作地點，沿線兼具歷史文化遺跡與豐富自然生態，是微笑山線重要節點。

此外，由新北市推薦參賽的台灣千里步道協會，近日獲得環境部第10屆國家環境教育獎優等肯定。新北市環保局表示，協會長期透過步道守護、社區參與、工作假期及公私協力等方式推廣環境教育，成功串聯山林、農村與聚落，讓民眾透過實際行動認識土地價值。

台灣千里步道協會執行長周聖心也在新聞稿中表示，協會多年來與新北推動淡蘭國家綠道、手作步道及綠色生態旅遊等計畫；未來將持續深化國際步道交流、跨領域學術合作及沿線社區參與，共同推動環境永續。