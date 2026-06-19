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淡水大拜拜登場 清水祖師起駕暗訪湧上萬人

中央社／ 新北19日電

淡水年度宗教盛事「清水祖師暗訪」今天下午熱鬧登場，隊伍穿梭淡水市區巷弄，為地方祈求平安。各大宮廟及陣頭全員出動，鑼鼓喧天，估計上萬人參與，警方出動400多名警力戒備。

俗稱「淡水大拜拜」的清水巖清水祖師暗訪遶境於19至20日盛大舉行。國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧、新北市議員鄭宇恩等人到場共襄盛舉，眾人高喊「進喔！進喔！」，恭請清水祖師（蓬萊老祖）起駕出巡。

蘇巧慧致詞表示，淡水大拜拜是淡水地區盛事，很榮幸今年能再度參與。淡水是台灣最具有文化與歷史故事的好地方，若再加上產業發展、便利交通，未來前景一定可期。

首日「暗訪」約於下午3時展開，淡水各大宮廟及陣頭全員出動，大批信眾跟隨祖師爺穿梭大街小巷，祈求保佑。沿途鞭炮聲與鑼鼓聲不斷，場面非常熱鬧。

新北市警察局淡水分局估計，今天活動約有上萬人參與。警方出動400多名警力全力戒備，避免民眾滋事。

淡水清水巖主任委員黃逢晚告訴中央社記者，每年農曆5月5日晚上會先進行「暗訪」，祖師爺先去淡水市區巡視，隔天再進行遶境。

他表示，這項習俗從日本時代流傳至今已近百年，早年因淡水爆發瘟疫，居民恭請祖師爺出巡並放鞭炮驅趕，成功平息瘟疫。此後，每年都會固定封街遶境祈求地方平安，逐漸演變為地方盛事。

淡水 蘇巧慧 遶境

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