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民眾黨新北龍舟隊去年墊底 今年划出分組第二高喊：明天見
由黨主席黃國昌率領市議員參選人為主要班底的「民眾黨新北隊」，下午參加議長盃龍舟錦標賽，由於去年他們成績墊底，戲稱今年有很大成長進步空間，結果一舉划出分組第二佳績，興奮向對手高喊：明天見！
今年是民眾黨新北隊第2年參加新北市議長盃龍舟錦標賽，賽前黃國昌笑稱去年他們的成績不僅是分組最後，且可能是所有參賽隊伍最後一名，所以今年成長進步的空間「非常非常大！」請大家拭目以待。
他很感謝6名市議員參選人在選舉很忙很累的情況下，還是盡可能抽出空檔一起練習。但最重要的就是跟自己比，然後每一年都進步，至於跟其他隊伍競賽，就以龍舟會友，大家平常心就好了。結果「民眾黨新北隊」以2分40秒成績贏得分組第二名可以晉級。
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