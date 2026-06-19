新店大雨道路邊坡坍方 市府打鋼管樁蓋帆布防止繼續崩塌

新北市新店區涵煙翠社區前新坡一街因昨天午後大雨導致道路邊坡整片大面積坍方滑落，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，此情況屬於淺層土體滑落。

新北市政府昨接獲通報，因出現強降雨，新店區涵煙翠社區前新坡一街發生邊坡土石崩落，造成多輛汽機車滑落邊坡，由災害應變中心開設前進指揮所，統籌調度市府相關單位投入搶災。

副市長朱惕之與工務局長馮兆麟昨連夜趕赴現場勘查，朱愓之說，經專業技師評估社區建築物暫時無危險，工務局已連夜加裝建築物監測儀器掌握安全狀況，並進場搭設鋼軌支撐及帆布覆蓋，避免災情擴大。

他表示，初步研判此次邊坡滑落原因，主要是連日豪雨造成邊坡土壤含水量增加，加上道路側邊水溝下方部分掏空，雨水沖刷帶走土壤，導致下邊坡坍塌，進而造成汽機車滑落。

工務局長馮兆麟表示，目前已調派工程人員及機具進場，持續辦理邊坡穩定及道路安全處置，後續將依監測結果評估修復方式。

新北市議員黃心華昨也與新北市土木技師公會理事長丘達昌前往現場了解，黃心華表示，坍塌下去的部位，感覺不像是「天然的」土層，疑似是填方形成的區塊；但相對慶幸的是，該社區地表下3至4公尺就是砂岩岩盤，加上社區離坍方處還有一段安全距離，所以尚不會影響到建築物安全。

他說，為求保險，已請新北市土木技師公會理事長丘達昌在昨晚午夜前，在社區緊急裝設3組自動連續式的監測斜儀，稍有變化就能即時發現。

丘達昌說，坍塌現場地質調查很重要，也攸關後續整治作為，但目前應沿著社區正前方坍塌路邊加裝兩排鋼軌樁，滑落的邊坡左右兩側也各打上一排鋼軌樁，初估總共要打上100支左右。

黃心華還說，昨晚沿著路旁的水溝仔細巡查，發現水溝是乾的，代表水溝充滿裂縫，而水分從水溝漏出之後，就繼續往坡底沖刷，對坡地社區來說，「水溝巡檢」，是一件非常重要的事情。

新北市新店區涵煙翠社區前新坡一街因昨天午後大雨導致道路邊坡整片坍方滑落，新北市府連夜加裝建築物監測儀器掌握安全狀況並進場打設鋼軌支撐及帆布覆蓋，避免災情擴大。圖／新北市工務局提供