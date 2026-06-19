快訊

成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 任粉絲摸胸遭法辦

世足賽／南韓0：1不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市議長盃龍舟賽開划 105支隊伍爭250萬獎金

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
開幕表演賽3隊奪標之後選手體力明顯降低，返程速度很慢。起點岸邊有人打趣說：該不會划不回來？記者林昭彰／攝影
開幕表演賽3隊奪標之後選手體力明顯降低，返程速度很慢。起點岸邊有人打趣說：該不會划不回來？記者林昭彰／攝影

新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行，上午開幕典禮之後先辦表演賽，市議會代表隊起步即領先，很快就超越市政府隊約1個船身距離，最後奪冠。觀眾開玩笑說：該不會是故意禮讓？

其實比賽過程看得出議會隊的落槳划行動作較一致，其他2隊只能說是志在參加吧！結局是蘆洲五股區公所聯隊墊底。3隊奪標之後選手體力明顯降低，返程速度很慢。起點岸邊又有人打趣說：該不會划不回來？

今年比賽共有105支隊伍報名參加，計有2千多名來自36國的選手爭奪250萬元獎金，下午開始預賽，明天決賽。歷年最強幾支隊伍包括Mr. CaNoe TAIWAN、新莊實業雄鷹隊、新北市消防局等隊都有參賽。

主辦單位表示，包括全聯、永佳樂、紅樹林、大豐、新唐城、觀天下、大新店、天外天、新視波、家和、數位天空、全國數位及台灣數位寬頻等多家地方有線電視及YouTube都有賽事直播。

今晚還有微風河岸燈光音樂秀，相關資訊可上活動官網查詢(https://www.ntpc-dragonboat.com.tw/)

新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行，上午由議長蔣根煌主席開幕典禮。記者林昭彰／攝影
新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行，上午由議長蔣根煌主席開幕典禮。記者林昭彰／攝影

新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行，上午開幕典禮之後先辦表演賽，２號船的市議會代表隊起步即領先，很快就超越市政府隊約1個船身距離，最後奪冠。記者林昭彰／攝影
新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行，上午開幕典禮之後先辦表演賽，２號船的市議會代表隊起步即領先，很快就超越市政府隊約1個船身距離，最後奪冠。記者林昭彰／攝影

新北

延伸閱讀

台南龍舟賽開賽！163隊、4057人破紀錄 端午節連假交管一次看

澎湖端午節龍舟賽 參賽隊伍揮汗開划奮勇奪標

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

玉山盃／許庭愷主動請教哥哥許庭綸 敲2長打拚選秀

相關新聞

影／沈伯洋端午祭祀洲美屈原宮水仙尊王 組隊賽龍舟

端午連續假期首日，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在黨籍區域立委與在地議員的陪同下，來到北投區洲美屈原宮祭祀參拜水仙尊王，並請出神尊迎上神轎安座，隨後一行人扶轎繞行洲美地區遶境，最終來到外雙溪岸際，由立委吳思瑤等人組隊參與划龍舟比賽，與在地鄉民一同歡慶端午佳節，借此機會拉抬選情聲勢。

新店大雨道路邊坡坍方 市府打鋼管樁蓋帆布防止繼續崩塌

新北市新店區涵煙翠社區前新坡一街因昨天午後大雨導致道路邊坡整片大面積坍方滑落，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，此情況屬於淺層土體滑落。

影／遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

國民黨新北市長參選人李四川昨日出席鶯歌區西鶯里端午活動，遭綠營側翼以斷章取義影片誣指刻意繞路，不與民進黨新北市長參選人蘇巧慧打招呼。李四川競辦今出示影片還原真相，因許多鄉親在門口側邊等候，李特別先走過去握手致意才到會場。更稱整個過程蘇巧慧皆站在人牆後方注視，相信蘇很清楚實情。

老宅蛻變 台北信維整宅都更 下月招標

台北市大安區信維整宅都更延宕多年，更被稱為「大安籠屋」、「台北九龍城寨」，不過市府二○二三年放寬都更門檻，成立駐地工作站後，廿年未解都更問題有所突破，目前整合意願達百分之九十二，下月啟動招標程序，預計打造地上四層、地下六層住商混合大樓，創造一八八億元不動產價值。

專家：動物脫離危險環境 恐迎新壓力

不當飼養議題受關注，獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫說，沒入雖能讓動物脫離危險環境，但恐引發其他後遺症，讓動物以為遭拋棄也是另一種身心受創，並非最佳解方，許多個案透過飼主教育、資源協助及持續輔導，仍有機會改善動物生活品質。

不當飼養 新北通報587件 僅6件沒入

新北市近三年受理五八七件不當飼養通報案，最終沒入僅六件，其餘多卡關。議員認為多數虐待案發生在私人空間，動保員要進入有難度，建議成立動保警察。新北市動保處說，沒入須符合法定要件，成立動保警察並非立即解決問題，重點在警方即時協助及追查行為人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。