新北市議長盃龍舟賽開划 105支隊伍爭250萬獎金

新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行，上午開幕典禮之後先辦表演賽，市議會代表隊起步即領先，很快就超越市政府隊約1個船身距離，最後奪冠。觀眾開玩笑說：該不會是故意禮讓？

其實比賽過程看得出議會隊的落槳划行動作較一致，其他2隊只能說是志在參加吧！結局是蘆洲五股區公所聯隊墊底。3隊奪標之後選手體力明顯降低，返程速度很慢。起點岸邊又有人打趣說：該不會划不回來？

今年比賽共有105支隊伍報名參加，計有2千多名來自36國的選手爭奪250萬元獎金，下午開始預賽，明天決賽。歷年最強幾支隊伍包括Mr. CaNoe TAIWAN、新莊實業雄鷹隊、新北市消防局等隊都有參賽。

主辦單位表示，包括全聯、永佳樂、紅樹林、大豐、新唐城、觀天下、大新店、天外天、新視波、家和、數位天空、全國數位及台灣數位寬頻等多家地方有線電視及YouTube都有賽事直播。

今晚還有微風河岸燈光音樂秀，相關資訊可上活動官網查詢(https://www.ntpc-dragonboat.com.tw/)

新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行，上午由議長蔣根煌主席開幕典禮。記者林昭彰／攝影