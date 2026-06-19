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居民連月抗爭惡臭污染 三峽生廚餘廠終於停工了

聯合報／ 記者林媛玲王長鼎／新北即時報導
新北市議員卓冠廷昨邀集環保局、自救會代表及當地里長等前往會勘，要求廠商停止營運。圖／卓冠廷議員研究室提供
新北市議員卓冠廷昨邀集環保局、自救會代表及當地里長等前往會勘，要求廠商停止營運。圖／卓冠廷議員研究室提供

位於三峽碳中和樂園內的生廚餘處理廠因散發惡臭及廢水汙染問題，造成三峽、桃園大溪居民困擾不已，歷經居民數月陳情抗議，新北市議員卓冠廷昨邀集環保局、自救會代表及當地里長等前往會勘，要求廠商停止營運。新北環保局今證實，處理廠已全面停止營運，將持續監測污染情形，避免殘留污染影響周邊環境。

卓冠廷說，今年五月中旬起，陸續接獲三峽二鬮及桃園大溪居民陳情，位於三峽碳中和樂園內的生廚餘處理廠散發濃烈惡臭，疑似排放污染廢水，不僅影響居民日常生活，更導致溪流水質由清澈轉為混濁泛黃，甚至造成大量魚群死亡，居民苦不堪言。

該基地原為垃圾掩埋及堆肥場，經整治後，新北市政府規劃打造「三峽碳中和樂園」，希望將污染場址復育為兼具生態、教育及休憩功能的環保公園，然而，市府在2021年變更規劃，引進生廚餘處理設施。

卓冠廷表示，環保局委託廠商在三峽碳中和樂園內進行生廚餘處理，2026年1月開始營運，未料不到三個月便爆發惡臭及廢水污染爭議，讓原本作為環境教育示範的碳中和樂園蒙上陰影。

環保局經檢測後認定業者違反水污染防治法相關規定，已於6月15日正式廢止水污染防治措施操作及排放許可證，命業者全面停工，目前全廠設備均已停止運轉，不得再進行任何操作。

昨日會勘中，環保局也報告，處理廠目前已全面停止營運，並將持續督導業者清理廠區勾渠及殘留廢水，於放流水口設置監視設備，持續監測污染情形，避免殘留污染持續影響周邊環境。

卓冠廷表示，停工只是開始，後續契約責任追究、污染改善及土地利用方向都必須持續監督，要求市府應落實三大方向，包括嚴格執行停工、依契約究責，以及建立新北、桃園跨市監測與聯繫機制，確保污染事件不再重演。

新北市議員卓冠廷昨邀集環保局、自救會代表及當地里長等前往會勘，要求廠商停止營運。圖／卓冠廷議員研究室提供
新北市議員卓冠廷昨邀集環保局、自救會代表及當地里長等前往會勘，要求廠商停止營運。圖／卓冠廷議員研究室提供

三峽 廚餘 卓冠廷 環保局

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