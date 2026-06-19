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北市瞬間大雨蟑螂現蹤 沈伯洋：市府防洪工程應逐步檢驗
台北市昨天午後強降雨，造成多處地區積水，在台大測站1小時下96毫米狀況，更有不少民眾拍下蟑螂避難影片。民進黨北市長參選人沈伯洋今出席北投屈原宮祭祀，被問及此事，他說，北市府都有在做相關防洪工程，但仍有幾處要注意，同時逐步檢驗相關工程。
沈伯洋表示，台北市昨天瞬間降雨量高，而台北能承受的雨量沒有那麼大，所以會造成淹水現象，據了解市府從2023年來一直說要改善防洪、防暴雨能力，一直都有在進行，但還是注意幾個小地方。
他舉例，像是在公館附近有景美溪，工程是在2024年部分完工，但昨天也有出現積水狀況。而信義商圈的東大排同樣已完工，但仍舊出現噴水柱的現象，同樣是要注意。
沈伯洋說，相關工程會陸續在2026年到2028年完工，所以我們逐步檢驗，錢花在刀口上，另外就是議員何孟樺提到清淤部分，同樣是要注意這樣的狀況。
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