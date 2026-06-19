快訊

馬斯克的SpaceX IPO只為卡位AI 散戶風險一次看懂

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

聽新聞
0:00 / 0:00

北市瞬間大雨蟑螂現蹤 沈伯洋：市府防洪工程應逐步檢驗

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今出席北投屈原宮祭祀。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今出席北投屈原宮祭祀。記者邱書昱／攝影

北市昨天午後強降雨，造成多處地區積水，在台大測站1小時下96毫米狀況，更有不少民眾拍下蟑螂避難影片。民進黨北市長參選人沈伯洋今出席北投屈原宮祭祀，被問及此事，他說，北市府都有在做相關防洪工程，但仍有幾處要注意，同時逐步檢驗相關工程。

沈伯洋表示，台北市昨天瞬間降雨量高，而台北能承受的雨量沒有那麼大，所以會造成淹水現象，據了解市府從2023年來一直說要改善防洪、防暴雨能力，一直都有在進行，但還是注意幾個小地方。

他舉例，像是在公館附近有景美溪，工程是在2024年部分完工，但昨天也有出現積水狀況。而信義商圈的東大排同樣已完工，但仍舊出現噴水柱的現象，同樣是要注意。

沈伯洋說，相關工程會陸續在2026年到2028年完工，所以我們逐步檢驗，錢花在刀口上，另外就是議員何孟樺提到清淤部分，同樣是要注意這樣的狀況。

沈伯洋 北市 北投

延伸閱讀

雙北午後強降雨 公館、衡陽路淹大水…蟑螂大軍爬上騎樓避難

時雨量超驚人！北市午後強降雨 台大測站1小時下96毫米

北市6月18日豪雨致多處積淹水 拚迅速恢復市容

沈伯洋「住工合一」救內湖 李四川：在101上班都要住信義計劃區？

相關新聞

影／遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

國民黨新北市長參選人李四川昨日出席鶯歌區西鶯里端午活動，遭綠營側翼以斷章取義影片誣指刻意繞路，不與民進黨新北市長參選人蘇巧慧打招呼。李四川競辦今出示影片還原真相，因許多鄉親在門口側邊等候，李特別先走過去握手致意才到會場。更稱整個過程蘇巧慧皆站在人牆後方注視，相信蘇很清楚實情。

老宅蛻變 台北信維整宅都更 下月招標

台北市大安區信維整宅都更延宕多年，更被稱為「大安籠屋」、「台北九龍城寨」，不過市府二○二三年放寬都更門檻，成立駐地工作站後，廿年未解都更問題有所突破，目前整合意願達百分之九十二，下月啟動招標程序，預計打造地上四層、地下六層住商混合大樓，創造一八八億元不動產價值。

專家：動物脫離危險環境 恐迎新壓力

不當飼養議題受關注，獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫說，沒入雖能讓動物脫離危險環境，但恐引發其他後遺症，讓動物以為遭拋棄也是另一種身心受創，並非最佳解方，許多個案透過飼主教育、資源協助及持續輔導，仍有機會改善動物生活品質。

不當飼養 新北通報587件 僅6件沒入

新北市近三年受理五八七件不當飼養通報案，最終沒入僅六件，其餘多卡關。議員認為多數虐待案發生在私人空間，動保員要進入有難度，建議成立動保警察。新北市動保處說，沒入須符合法定要件，成立動保警察並非立即解決問題，重點在警方即時協助及追查行為人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。