北市6月18日豪雨致多處積淹水 拚迅速恢復市容

台北市昨天午後豪雨多處積淹水，市府表示，中正區測到10分鐘內34毫米、大安區1小時內96毫米的驚人雨量，各局處提前備好人力及機具，確保排水系統正常並迅速恢復市容整潔。

受午後對流雲系發展旺盛影響，台北市昨天降下豪雨，台北市災害應變中心在下午3時20分從平時三級開設提升至強化三級開設，統計至下午5時30分為止共接獲91件災情通報，其中75件為積淹水。

台北市災害防救辦公室發布新聞資料表示，相較前幾天午後對流系統移動速度較快、降雨較為分散，昨天因對流胞合併及滯留，短時間內就降下驚人雨量，包含中正區台北測站在10分鐘內下了34毫米、大安區台灣大學測站1小時內累積雨量達96毫米等。

台北市政府表示，工務局、警察局、民政局及消防局等局處，在第一時間動員抽水機具及應變人力，確保市區內排水系統發揮正常功能，積水能在雨勢趨緩後快速消退。

台北市工務局水利工程處表示，昨天下午1時便成立擴大監視小組密切監視水情，並在抽水站增派人力戒備、於低窪地區預布抽水機具，接獲積水通報案皆派員到現場勘查處理，至晚間6時止啟動46站共169台抽水機。

水利處表示，市長蔣萬安上任後拍板5年投入新台幣65億元治水經費，針對中山、百齡、士林、圓山等地勢低窪集水區，規劃敦北地下大排、百齡抽水站及興建滯洪池等工程，目標將全市降雨容受力從每小時78.8毫米提升至88.8毫米，強化城市韌性。

台北市環境保護局表示，昨天雨勢一減緩，立即動員各區清潔隊人力巡查，投入包含公館汀州路等地的環境整理工作，以迅速恢復市容整潔，讓市民回復正常生活。