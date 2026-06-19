老宅蛻變 台北信維整宅都更 下月招標

台北市大安區信維整宅都更延宕多年，更被稱為「大安籠屋」、「台北九龍城寨」，不過市府二○二三年放寬都更門檻，成立駐地工作站後，廿年未解都更問題有所突破，目前整合意願達百分之九十二，下月啟動招標程序，預計打造地上四層、地下六層住商混合大樓，創造一八八億元不動產價值。

信維整宅有約五十五年歷史，當地位在大安路、信義路口附近，地段精華，但建築老舊、戶數密集，被稱為「台北九龍城寨」，早期還有不良分子進駐，近年屋況差到連混混都消失了。

市長蔣萬安昨走訪在地店家及住戶，宣布信維整宅下月啟動招商，未來一樓將進駐現代化超商，並納入托嬰、托幼、區民活動中心等各項公共服務設施，讓生活機能全面升級，成為台北市具指標性的建物。

蔣也提及，國中時期就常到信維整宅一帶走逛、品嚐美食，有許多回憶，但隨著此處環境逐漸老舊，加上空間狹小，居民期盼降低都更進場門檻。

信維整宅位於大安區精華地段，該處基地面積約三三九一平方公尺，鄰近台北一○一與大安森林公園，兼具市場與住商混合特色，屋齡逾五十年，多達四百九十戶、逾五百名所有權人，過去二十多年長期面臨整合困境。

市府推動「都更八箭」後，推出公辦都更七五九九專案及整建住宅專案等計畫，門檻降低加速整宅社區更新，市府從二○二三年起進駐成立工作站，提供即時諮詢服務超過二千人次，舉辦逾五十場說明會，整合意願逾九成。

在地居民說，以前帶孫子來這裡的時候，孫子嚇了一跳驚呼「阿公，這個地方能住啊？」現在里內連個空地辦活動都沒有，如今終於整合，希望未來爭取更多公共空間還給在地居民。