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專家：動物脫離危險環境 恐迎新壓力

聯合報／ 記者張策／新北報導

不當飼養議題受關注，獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫說，沒入雖能讓動物脫離危險環境，但恐引發其他後遺症，讓動物以為遭拋棄也是另一種身心受創，並非最佳解方，許多個案透過飼主教育、資源協助及持續輔導，仍有機會改善動物生活品質。

台灣防止虐待動物協會監事、犬隻行為訓練師許朝訓指出，部分遭不當飼養的犬隻長期處於籠養、鍊養等單調環境，接觸外界刺激有限，適應能力往往較一般家犬差。這類犬隻被沒入、轉換到全新環境時，確實可能因照顧者改變、環境變化而產生壓力反應，甚至出現不吃不喝等情況。

許朝訓觀察，許多不當飼養案未必出於惡意，而是飼主缺乏正確知識，不知如何改善飼養方式。透過輔導及資源協助，有機會讓原本不理想的飼養環境逐步改善，進而提升動物生活品質。

何種情況應優先沒入？許朝訓說，若涉及虐待或動物已出現疾病、受傷、疼痛等，而飼主拒絕提供必要醫療，導致動物面臨立即性危害甚至死亡，就有必要考慮緊急沒入，沒入代表動物直接離開原本生活環境，但沒入後的安置環境同樣重要，若沒完善照顧及後續規畫，動物未必能獲得更好生活。

許朝訓說，決定是否沒入時，除評估原飼養環境，也必須考量後續安置場所是否具備足夠照顧能力、醫療資源及適應支持措施，才能符合動物福利原則。

獸醫師 動物 新北

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