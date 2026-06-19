不當飼養 新北通報587件 僅6件沒入

新北市近三年受理五八七件不當飼養通報案，最終沒入僅六件，其餘多卡關。議員認為多數虐待案發生在私人空間，動保員要進入有難度，建議成立動保警察。新北市動保處說，沒入須符合法定要件，成立動保警察並非立即解決問題，重點在警方即時協助及追查行為人。

今年二月彰化民眾通報杜告犬「健康」疑遭虐，受虐影片在網路引發關注，彰化縣動物防疫所查處後依動保法對飼主開罰，未料當天「健康」即失去蹤影，隔月在伸港六股抽水站附近驚見已變白骨。

新北市議員陳世軒表示，動保員執行動物救援最大困難是飼主拒絕開門，加上動保員沒搜索權，難以確認屋內狀況，就算警員到場，但因動物在法律被視為私人財產，能否強制進入救援待考驗，導致部分案件僅以勸導或改善處理，成惡性循環。

陳說，動保警察討論多年，雖警務人員編制人力不足，但可參考國外與民間組織合作，如美國部分地區有具執法權限「動物治安官」，英國有民間動保組織協助前期蒐證與案件處理，相關經驗可當台灣制度參考。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳說，建議地方政府應給予動保員專屬制服，提升識別度，建立執法權威感與榮譽感。另挑選對動物有熱情的警察，透過任務編組給予加給，成立地方政府層級的動保大隊，賦予專辦動保案的權限。

新北動保處長楊淑方表示，五八七件不當飼養通報案許多是重複報案，多起涉及飼養觀念、環境管理或照護方式爭議，如犬隻未妥善繫留、飼養環境髒亂、食物不潔等，未必達法定沒入標準，若未涉及生命立即危險，會要求飼主改善優先。

楊淑方說，動保員執勤時曾遭遇情緒激動民眾責罵或威脅，依案件風險評估決定請警方陪同到場，該處與各警分局建立聯繫群組及合作機制，在重大動保案能迅速提供協助。