新店大雨道路邊坡坍方！釀1小客車、3機車滑落…原因出爐

今日下午新店一場豪大雨，導致新坡一街往長春路方向道路邊坡嚴重坍方，新北市政府與相關水土保持、專業技師第一時間趕赴現場勘查，新北市副市長朱惕之也到場關切，朱惕之表示，初步研判是因連日豪雨導致道路下方邊坡土壤流失，目前該社區建物結構安全。

朱惕之說，經過與專業技師共同研討，該社區的建築物結構安全暫無危險疑慮，經研判是因道路側邊水溝因大雨掏空，造成土壤流失導致發生坍塌意外，市府將進一步加裝社區自動監測系統，持續追蹤邊坡是否仍有滑動跡象。

另為防止災情擴大，市府與區公所將連夜展開緊急保護施工，包含進行水流引導、於道路及下邊坡架設鋼軌支撐，並覆蓋帆布保護邊坡。

朱惕之表示，邊坡滑落造成一輛汽車及三輛機車滑落，但因該處土地屬私人所有，後續須以保險方式處理。

新北市府今與相關水土保持、專業技師到場研判是因連日豪雨導致道路下方邊坡土壤流失導致坍方意外。圖／翻攝畫面

新北市府今與相關水土保持、專業技師到場研判是因連日豪雨導致道路下方邊坡土壤流失導致坍方意外。圖／翻攝畫面