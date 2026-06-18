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新店大雨道路邊坡坍方！釀1小客車、3機車滑落…原因出爐
今日下午新店一場豪大雨，導致新坡一街往長春路方向道路邊坡嚴重坍方，新北市政府與相關水土保持、專業技師第一時間趕赴現場勘查，新北市副市長朱惕之也到場關切，朱惕之表示，初步研判是因連日豪雨導致道路下方邊坡土壤流失，目前該社區建物結構安全。
朱惕之說，經過與專業技師共同研討，該社區的建築物結構安全暫無危險疑慮，經研判是因道路側邊水溝因大雨掏空，造成土壤流失導致發生坍塌意外，市府將進一步加裝社區自動監測系統，持續追蹤邊坡是否仍有滑動跡象。
另為防止災情擴大，市府與區公所將連夜展開緊急保護施工，包含進行水流引導、於道路及下邊坡架設鋼軌支撐，並覆蓋帆布保護邊坡。
朱惕之表示，邊坡滑落造成一輛汽車及三輛機車滑落，但因該處土地屬私人所有，後續須以保險方式處理。
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