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影／午後大雨新店新坡一街坍方 邊坡滑落多輛車遭殃警封路
今天下午一場午後大雨，新北市新店區驚傳道路邊坡出現嚴重坍方，大量土石滑落，多輛汽機車順勢掉落也跟著遭殃，新店警方已派員封閉道路進行交管，市府工務局及養工處已派員趕往現場處理善後搶救。
新北市警方今天下午近5時獲報，受到今天下午一場午後大雨影響，新店區新坡一街往長春路方向驚傳道路邊坡出現嚴重坍方意外，大量土石滑落，包括停在路邊的1輛汽車及4輛機車也順勢掉落跟著遭殃，新店警方已派員封閉雙向道路進行交管。
據了解，該路段為U型上坡路段，崩落的土石已明顯影響汽機車行駛安全，警方拉起封鎖線暫時先將新坡一街設為封閉警戒路段，目前汽機車改由長春路出入。
警方表示，已通知景美工務段人員派員前往處理，新北市工務局及養工處獲報後，已派員前往現場了解坍方情況及災情。
新北市議員陳乃瑜也透過臉書表示，新店區新坡一街寒煙翠社區前路段發生土石崩落，目前疑似還在持續坍方，她表示，因新坡一街雙向道路全面封閉，呼籲今晚下班準備回家的住戶，立刻改走長春路，同時呼籲注意行車安全。
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