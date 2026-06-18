檢察長訪淡水文化園區 推動社勞與反賄選

見證百年前淡水開港歷史的「淡水文化園區」，由於占地廣大且維護不易，近年透過向地檢署申請社會勞動人力協助環境整潔維護，有效舒緩人力不足，也讓古蹟得以維持最佳樣貌。因此士林地檢署檢察長等一行人實地造訪淡水文化園區，並且了解勞動人的執行情形。王檢察長特別感謝園區協力推動社會勞動制度，提供勞動人一個用勞力回饋社會的機會。

士林地檢署檢察長王以文表示，社會勞動是一個「用行動彌補過錯」的翻轉機會。這個制度創造「三贏」，對勞動人來說，不用被關，透過無償勞務、回饋社區，對整個社會來說，修補因為犯錯對社會造成的傷害，幫社區創造了實質的價值。對國家政府來說，減少監獄擁擠，同時也達到了處罰與教育的目的。

另外檢察長參與淡水社區大學節目錄影時，表示即將於今年舉行的地方公職人員選舉，特別強調，今年「選舉查察」的核心重點為防制賄選與暴力、嚴查選舉賭盤、打擊假訊息以及阻絕境外勢力，大家一起拒絕賄選。另外對於士林地檢署114年共執行654名社會勞動人，累計履行完成大約126,000小時，這個龐大的勞動能量，為社區帶來一股非常正向、溫暖的改變力量。