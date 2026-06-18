汐止在地企業復育螢火蟲 茄苳瀑布友善照明升級

汐止區茄苳瀑布自然生態豐富，也曾經發現螢火蟲的足跡，所以在地企業協助進行螢火蟲生態復育，而為了降低光害、營造友善的環境，在經過與相關單位會勘討論後，針對茄苳瀑布周邊的五盞路燈，完成路燈生態友善的升級，在兼顧夜間通行安全的前提下，降低光害對夜間生態影響。

宏正科技永續發展組專員黃珮瑄表示，進行螢火蟲復育，在去年起推動茄苳瀑布螢火蟲棲地調查，調查結果顯示，茄苳瀑布周邊至今仍保有良好的自然環境，不僅記錄到多種夜行性動物活動，更發現水生螢火蟲「黃緣螢」的蹤跡。黃緣螢對棲地條件與水質相當敏感，其出現也代表當地水域環境仍維持良好的生態品質。

黃珮瑄提到，調查團隊也發現，部分路燈光線直接照射溪流及周邊植被區域，可能影響螢火蟲及其他夜行性動物的活動與繁衍。因此，自今年3月起，宏正攜手汐止區公所、茄苳里里長葉雅惠及生態專家多次進行現地會勘，共同研議兼顧生態保育與居民通行安全的改善方案，並於日前完成友善照明優化工程。

這次改善完成5盞路燈升級，透過調整燈光亮度、導正照射角度、以及加裝遮光罩等方式，降低光線對溪流、水域及草叢棲地的干擾，同時保留夜間行人所需的照明安全。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，從去年開始有做一些山徑守護者的活動，不止從硬體上出發，也跟宏正合作把軟體上這裡的生態做整理，今年宏正也開始有找一些廠商來做現地調查，希望可以了解當地生態、收集資訊，這次宏正也和公所工務課配合，因為有發現步道旁的路燈有點太亮了，其實會影響到螢火蟲的生長，所以，有將路燈的瓦數跟照度做調整，營造更好的螢火蟲環境，未來可以讓民眾來參觀。

今(17)日，宏正科技以及汐止區公所再次到現場看看路燈改善狀況，因為，這些看似細微的改變，卻能為螢火蟲與多種夜行性生物保留更友善的棲息環境，接下來，也將持續觀察，為人與自然共好的環境再邁進一步。