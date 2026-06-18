汐止區公所獨居老人普查 「2會3不」防騙好放心

因應超高齡社會，衛福部啟動擴大獨居老人訪查與關懷服務，汐止區公所配合將展開轄區內的獨居長輩普查作業，動員95位志工，針對75歲以上長者，共計4,898人做為優先訪查對象，進行普查與列冊並全面進行建檔，做為日後關懷的名單，當然訪查員也會秉持「二會三不」原則，預防詐騙，希望長輩能夠放心配合。

汐止區長林慶豐提到，台灣已經進入超高齡化社會，在新北市就有將近82萬65歲以上的長輩，針對這些長者各式各樣的需求，尤其是獨居長輩的部分，期盼透過調查相關長者所需要的社會的服務，將社會資源用在有需要的長輩身上，透過普查工作可以了解長輩需求，第一階段的部分，會針對75歲以上的長者進行訪視。

東勢里長賴一山就是其中一位訪查員，他也找時間訪視里內一位90歲的獨居長輩，帶齊裝備與資料，最重要的就是證明身份的訪查證，另外，還有公文以及填寫資料的表格單，只是詐騙案件頻傳，老人家也擔心被騙，所以，這次的普查行動會遵守「二會三不」原則。

林慶豐表示，公所即將在下半年進行新北市獨居長輩的普查，目前汐止地區列冊的單獨設籍之65歲以上獨居長者共計1萬3,165人，針對75歲以上的，大概4千多人，今年會進行探訪，會秉持「二會三不」原則，會配戴訪員證，也會主動出示衛福部公文，另外，最重要的就是不會洩露個人資料給任何人，不會要求提供帳號、存摺、印章、不詢問跟訪查無關的資料等等，請長輩接受訪查時，能夠配合回答，期盼能將社會資源提供到需要的長輩身上。

東勢里長賴一山指出，會擔任訪查員的原因是因為目前政府機關的社工人員也很少，一位社工可能要負責好幾個里，現在高齡化，一些長者比例比較高一點，現在獨居的，很多都是小孩不在身邊，或是出國在國外，所以，一個人獨居，這時訪視員就要去了解，長輩目前的生活狀況。

賴一山說，很多長者也不太願意接受訪視，怕遇到詐騙或是各種因素，會盡量接觸，把自己當成是他的小孩親人一樣，一次不行被拒絕的話，就二次、三次，要一直去了解，去了解長輩生活如何，比如身體健康如何、有沒有去醫院或是有沒有慢性病等等，都要記錄下來。