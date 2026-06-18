跳燒肉粽歌、發粽子 汐止區保新里長輩應景過端午

端午節到了，汐止區保新里銀髮俱樂部今(18)日星期四安排的課程很應景，除了由老師帶著長輩伸展四肢之外，還結合肉粽歌，帶著長輩一起跳舞運動，里長吳明道也特地準備了粽子讓大家帶回去過節，現場氣氛好歡樂。

保新里長吳明道表示，明天就是端午節，今天剛好是銀髮長者到活動中心共餐以及參與活動，里辦公處準備了免費的便當還有肉粽，只要是來參加活動的，一人可以帶一顆北部粽跟一顆南部粽回家，這次準備的粽子是新北市石門區的內粽，也是新北市在地的，宣導不管是什麼活動，都支持在新北市消費，支持在地產業，也很開心里內第12鄰的鄰長，煮了竹筍湯跟大家分享。

現在也是竹筍季，有里民將自己栽種現拔的竹筍帶來和大家分享，中午共餐吃飯聊天，還有當季的竹筍湯，以及一人2顆粽子，帶著銀髮長輩提前過端午。