金山區六股里銀髮共餐 高齡長輩包粽延續傳統文化

端午節將近，金山區六股里這一週的銀髮共餐辦理包肉粽的活動，準備好豐盛的包粽材料，準備要來跟銀髮長輩一起同樂，大家一起折粽葉、放油飯及包料，一顆顆的粽子在長輩的快手下很快就完成，而里長也期待透過包粽子要讓長輩感受到熱鬧的端午佳節氛圍。

六股里長鐘鼎平說，這場包粽傳愛活動裡有高齡90歲的長輩來指導，看著長輩包粽的快手，許多年輕一輩都自歎不如。而每年都堅持要辦理端午節活動，就是希望長輩可以將這項包粽的技藝傳承，文化可以永續。

這場包粽活動裡包的是北部粽，其中高齡九十多歲的長輩指導里長以及主秘折粽葉包肉粽，還有用棉繩綁粽子的技巧，長輩們快手抓出四個粽角後，接著繫上粽繩，一串串漂亮的肉粽就完成。

金山區公所主秘李周衡指出，對於長輩們來說，每逢佳節，應景的製作各種傳統料理，並且與同是銀髮長輩的大家一起動手做總是特別開心，因此也很感謝里長辦理包粽的活動，讓長輩們一起包肉粽後一起品嚐自己用心包的美味，感受端午佳節的喜慶與熱鬧氛圍。