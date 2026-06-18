快訊

公文用語太玄？驚見「至紉公誼」4字掀熱議 內行曝使用時機

原地退休！威力彩10.38億頭獎一注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

金山區六股里銀髮共餐 高齡長輩包粽延續傳統文化

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
長輩們一起包肉粽後一起品嚐自己用心包的美味，感受端午佳節的喜慶與熱鬧氛圍。圖／紅樹林有線電視提供
長輩們一起包肉粽後一起品嚐自己用心包的美味，感受端午佳節的喜慶與熱鬧氛圍。圖／紅樹林有線電視提供

端午節將近，金山區六股里這一週的銀髮共餐辦理包肉粽的活動，準備好豐盛的包粽材料，準備要來跟銀髮長輩一起同樂，大家一起折粽葉、放油飯及包料，一顆顆的粽子在長輩的快手下很快就完成，而里長也期待透過包粽子要讓長輩感受到熱鬧的端午佳節氛圍。

六股里長鐘鼎平說，這場包粽傳愛活動裡有高齡90歲的長輩來指導，看著長輩包粽的快手，許多年輕一輩都自歎不如。而每年都堅持要辦理端午節活動，就是希望長輩可以將這項包粽的技藝傳承，文化可以永續。

這場包粽活動裡包的是北部粽，其中高齡九十多歲的長輩指導里長以及主秘折粽葉包肉粽，還有用棉繩綁粽子的技巧，長輩們快手抓出四個粽角後，接著繫上粽繩，一串串漂亮的肉粽就完成。

金山區公所主秘李周衡指出，對於長輩們來說，每逢佳節，應景的製作各種傳統料理，並且與同是銀髮長輩的大家一起動手做總是特別開心，因此也很感謝里長辦理包粽的活動，讓長輩們一起包肉粽後一起品嚐自己用心包的美味，感受端午佳節的喜慶與熱鬧氛圍。

金山 端午節 粽子

延伸閱讀

顯龍有愛端午有情 平溪區共餐活動溫馨登場

淡水區沙崙里長輩化身「不老鼓手」 端午節繞境展成果

新北像什麼食物？李四川直呼像「這道菜」：山珍海味色香味俱全 還有人情味

火鍋、剉冰成選戰口舌之爭 蘇巧慧：我是新北辦桌總舖師

相關新聞

金山區六股里銀髮共餐 高齡長輩包粽延續傳統文化

端午節將近，金山區六股里這一週的銀髮共餐辦理包肉粽的活動，準備好豐盛的包粽材料，準備要來跟銀髮長輩一起同樂，大家一起折粽葉、放油飯及包料，一顆顆的粽子在長輩的快手下很快就完成，而里長也期待透過包粽子要讓長輩感受到熱鬧的端午佳節氛圍。

跳燒肉粽歌、發粽子 汐止區保新里長輩應景過端午

端午節到了，汐止區保新里銀髮俱樂部今(18)日星期四安排的課程很應景，除了由老師帶著長輩伸展四肢之外，還結合肉粽歌，帶著長輩一起跳舞運動，里長吳明道也特地準備了粽子讓大家帶回去過節，現場氣氛好歡樂。

汐止區公所獨居老人普查 「2會3不」防騙好放心

因應超高齡社會，衛福部啟動擴大獨居老人訪查與關懷服務，汐止區公所配合將展開轄區內的獨居長輩普查作業，動員95位志工，針對75歲以上長者，共計4,898人做為優先訪查對象，進行普查與列冊並全面進行建檔，做為日後關懷的名單，當然訪查員也會秉持「二會三不」原則，預防詐騙，希望長輩能夠放心配合。

汐止在地企業復育螢火蟲 茄苳瀑布友善照明升級

汐止區茄苳瀑布自然生態豐富，也曾經發現螢火蟲的足跡，所以在地企業協助進行螢火蟲生態復育，而為了降低光害、營造友善的環境，在經過與相關單位會勘討論後，針對茄苳瀑布周邊的五盞路燈，完成路燈生態友善的升級，在兼顧夜間通行安全的前提下，降低光害對夜間生態影響。

檢察長訪淡水文化園區 推動社勞與反賄選

見證百年前淡水開港歷史的「淡水文化園區」，由於占地廣大且維護不易，近年透過向地檢署申請社會勞動人力協助環境整潔維護，有效舒緩人力不足，也讓古蹟得以維持最佳樣貌。因此士林地檢署檢察長等一行人實地造訪淡水文化園區，並且了解勞動人的執行情形。王檢察長特別感謝園區協力推動社會勞動制度，提供勞動人一個用勞力回饋社會的機會。

新店大雨釀1小客車3輛機車滑落邊坡 坍方原因出爐

今日下午新店一場豪大雨，導致新坡一街往長春路方向道路邊坡嚴重坍方，新北市政府與相關水土保持、專業技師第一時間趕赴現場勘查，新北市副市長朱惕之也到場關切，朱惕之表示，初步研判是因連日豪雨導致道路下方邊坡土壤流失，目前該社區建物結構安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。