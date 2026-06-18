快訊

外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水大拜拜19日登場 市區交管、淡海輕軌加班次

中央社／ 新北18日電

新北淡水年度宗教盛事清水祖師遶境19日起登場，適逢端午連假，估將湧入大量信眾遊客。淡水市區道路將實施交管，非住戶車輛禁入、公車改道，淡海輕軌也將加開班次。

俗稱「淡水大拜拜」的清水巖清水祖師遶境將在19日、20日盛大舉行，遶境隊伍將行經淡水老街、中正路、中山路、學府路、清水街、英專路等周邊道路。

新北市警察局淡水分局表示，6月19日下午1時起至隔日凌晨1時，及20日上午8時至晚間12時，針對淡金路以西、新春街及中山北路1段212巷以南、中正路以東之淡水市區道路實施交通管制，期間除居民、公務車、救護車、媒體採訪車等彈性放行外，非淡水市區內住戶汽車禁止進入市區。

警方說明，管制時段內，自淡江大橋下橋的旅客禁止右轉往市區方向行駛，僅可直行沙崙路後沿濱海路、淡金路等非管制路段前往北海岸或台北市。水碓停車場、三民停車場等管制區內停車場不對外開放。公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場。

新北捷運表示，為因應端午連假及清水祖師遶境，19日至21日連假期間，淡海輕軌下午2時至晚間7時間尖峰時段，將加開約22班次，民眾可透過新北捷運官網或車站系統獲知列車抵達時間。

另外，新北市交通警察大隊提醒，端午節連假期間，國道5號19日0時至12時、20日5時至12時石碇、坪林南向入口匝道封閉；20日及21日下午1時至6時，實施蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

淡水 遶境

延伸閱讀

淡水清水祖師端午遶境2天 淡江大橋下橋禁止右轉

鹿港慶端陽看龍舟賞光影 彰化公布交管與接駁車資訊

苗警公布端午節交通疏導計畫 台61線20、21日6處路口封閉

端午3天連假...台南警分析將湧返鄉、出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

相關新聞

李四川提「濱海單車行人專用道」 分段在貢寮濱海線推動吸引遊客

國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會，前貢寮鄉長趙國棟、新北市農會理事長林讚枝等到場力挺，獲贈好彩頭。李四川今天提出「濱海單車行人專用道」規畫，表示當選後將分段在貢寮等地的新北濱海線推動，吸引更多國內外遊客來新北海濱騎車、健行，帶動地方觀光。

集團結婚 新北備妥婚育大禮包

現代人不婚、不生，成家風氣低迷。新北去年結婚一萬八二五七對，跌破二萬大關，北市去年一萬○八八七對，差點跌破一萬對。雙北近三年結婚對數、粗結婚率呈現下降走勢，去年新北粗結婚率百分之四點五一、北市百分之四點四二，雙雙跌破百分之五大關。

舊公寓免車位代金 新北先行已6案

新北二○二四年率先放寬規定，降低老舊公寓增設電梯門檻，改善高齡住戶上下樓困境。都更處統計，新北增設電梯補助歷年共受理三十六案、核准二十三案，五樓以下老舊公寓增設電梯免繳停車位代金措施有六案，全數獲核准。

排除障礙 北市老屋裝電梯 擬免車位代金

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，但若因此取消法定停車位，須繳上百萬代金，跨黨派議員提案取消，議會法規委員會昨審查通過，預計下周送臨時大會二、三讀。議員也憂心規定獲補助電梯五年內不得拆，會影響都更意願，都發局允諾討論相關規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。