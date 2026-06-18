淡水大拜拜19日登場 市區交管、淡海輕軌加班次

新北淡水年度宗教盛事清水祖師遶境19日起登場，適逢端午連假，估將湧入大量信眾遊客。淡水市區道路將實施交管，非住戶車輛禁入、公車改道，淡海輕軌也將加開班次。

俗稱「淡水大拜拜」的清水巖清水祖師遶境將在19日、20日盛大舉行，遶境隊伍將行經淡水老街、中正路、中山路、學府路、清水街、英專路等周邊道路。

新北市警察局淡水分局表示，6月19日下午1時起至隔日凌晨1時，及20日上午8時至晚間12時，針對淡金路以西、新春街及中山北路1段212巷以南、中正路以東之淡水市區道路實施交通管制，期間除居民、公務車、救護車、媒體採訪車等彈性放行外，非淡水市區內住戶汽車禁止進入市區。

警方說明，管制時段內，自淡江大橋下橋的旅客禁止右轉往市區方向行駛，僅可直行沙崙路後沿濱海路、淡金路等非管制路段前往北海岸或台北市。水碓停車場、三民停車場等管制區內停車場不對外開放。公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場。

新北捷運表示，為因應端午連假及清水祖師遶境，19日至21日連假期間，淡海輕軌下午2時至晚間7時間尖峰時段，將加開約22班次，民眾可透過新北捷運官網或車站系統獲知列車抵達時間。

另外，新北市交通警察大隊提醒，端午節連假期間，國道5號19日0時至12時、20日5時至12時石碇、坪林南向入口匝道封閉；20日及21日下午1時至6時，實施蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。