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孝子照顧9旬臥床老母欠罰單、健保費　新北分署主動關懷助還款

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市1名中年楊姓男子，因長年照護臥榻在床的9旬老母無法工作，積欠多筆罰單及健保費未繳，行政執行署新北分署得知後，主動關懷通報健保署以愛心專戶善款先繳清積欠健保費，轉介慈善基金會發給急難救助金，並協助楊男剩下辦理分期繳納。圖／新北分署提供
新北市1名中年楊姓男子，因長年照護臥榻在床的9旬老母無法工作，積欠多筆罰單及健保費未繳，行政執行署新北分署得知後，主動關懷通報健保署以愛心專戶善款先繳清積欠健保費，轉介慈善基金會發給急難救助金，並協助楊男剩下辦理分期繳納。圖／新北分署提供

新北市1名中年楊姓男子，因長年照護臥榻在床的9旬老母無法工作，全家3人僅靠胞弟一份保全薪水過活，因此積欠機車燃料使用費、健保費、汽車強制險與交通違規共計17450元，遭行政執行署新北分署追繳。所幸新北分署得知其困境後，主動關懷通報健保署以愛心專戶善款先繳清積欠健保費，轉介慈善基金會發給急難救助金，剩下部分再辦理分期繳納，讓楊男允諾必會準時還款。

新北分署表示，現年50餘歲的楊男因未投保汽車強制險遭被裁罰1500元，又因滯納機車燃料使用費450元及健保費約1.1萬元，遭續移送新北分署執行。楊男收到通知後，致電新北分署書記官報告財產狀況，並表示因老母年近9旬，身患多重疾病長年臥病在床，領有重大傷病卡。

他為了照顧母親，多年前辭去工作，所以開始滯納健保費，目前自己與年紀相仿的胞弟租屋同住，一家三口僅靠弟弟擔任保全的微薄收入維持，因此向新北分署請求每月分期繳納健保費1000元，隨後也自動繳清1500元強制險罰鍰。

不料未久，楊男又有3件交通罰單被移送執行，全都在同1週內於同一地點，3度騎機車超速，各罰1500元。後來楊男向新北分署解釋，當時其母親在內湖三軍總醫院急救，他前往醫院照顧時，常常因急著騎車回家拿東西而超速。

新北分署得知楊男困境後，隨即啟動愛心關懷機制，先通報健保署協助，以健保署愛心專戶善款，助義務人繳清今年4月前健保費約1.8萬元，接著又在今年5月5日到府關懷探視楊母，再將個案轉介至張方大等慈善基金會，獲快速審核於隔月16日發給急難救助金5000元。楊男除向新北分署深表感謝，也承諾將分期繳清剩餘款項。

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